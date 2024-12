MacBook Air M4 potwierdzony. Nowy laptop Apple w dwóch rozmiarach

MacBook Air M4 to nowy laptop Apple, którego premiera odbędzie się w 2025 r. Komputer doczekał się potwierdzenia, czego doszukano się w systemie macOS Sequoia 15.2. Przy okazji dowiadujemy się, że MacBook Air M4 otrzyma dwa rozmiary. Jakie nowości wprowadzi ten komputer i kiedy mamy się go spodziewać?

MacBook Air M4 to nowy laptop Apple, którego debiut zbliża się coraz większymi krokami. Jakiś czas temu w sieci pojawiły się informacje na temat, kiedy ma odbyć się premiera tego komputera. Teraz sprzęt doczekał się potwierdzenia. Nazwy kodowe maszyny zostały znalezione w systemie operacyjnym macOS Sequoia 15.2, który został udostępniony wcześniej w tym tygodniu.

Kiedy nowy laptop Apple MacBook Air M4

Jakiś czas temu Mark Gurman, który w przeszłości serwował nam sprawdzone informacje na temat urządzeń z logo nadgryzionego jabłka, przekazał, że laptopy MacBook Air M4 zadebiutują wiosną 2025 r. To oznacza, że komputery powinny pojawić się w ofercie w czasie od marca do czerwca. Bardziej przybliżony termin nie jest na razie znany.

MacBook Air M4 to laptop, który otrzyma najnowszy czip Apple. Ten sam, który znajduje się w podstawowej wersji komputera Mac Mini czy iMaca. Procesory Pro oraz Max zarezerwowane są dla droższych sprzętów i tutaj się ich nie spodziewajmy.

Wiemy, że na wyposażeniu (w podstawowej konfiguracji sprzętowej) znajdzie się także 16 GB pamięci operacyjnej. Firma nie zamierza już serwować we własnych komputerach zaledwie 8 GB RAM-u, co z pewnością cieszy. Co zresztą zrobiono już w ostatnich modelach Air z czipami M3. Te najsłabsze zniknęły z oferty. Wynika to m.in. ze wsparcia dla pakietu funkcji Apple Intelligence, ale nie tylko.

MacBook Air M4 otrzyma dwa rozmiary

W systemie macOS Sequoia 15.2 znaleziono dwa warianty komputera MacBook Air M4 i są to modele ukrywające się pod nazwami kodowymi „Mac16,12” oraz „Mac16,13”. Potwierdza to nam, że w drodze są dwa rozmiary z ekranami Retina o różnych przekątnych. Będą to wersje z 13- i 15-calowymi wyświetlaczami.

Nowy laptop Apple nie wprowadzi raczej większych zmian we wzornictwie. Design powinien pozostać taki sam. Mogą jednak pojawić się pomniejsze modyfikacje, które na przykład ułatwią wymianę pewnych komponentów. Tak zrobiono w ostatnich modelach Pro, gdzie zmiana głośników nie jest tak uciążliwa, jak to było wcześniej. Na szczegóły trzeba będzie jednak jeszcze trochę poczekać.

Pełna specyfikacja techniczna laptopów z serii MacBook Air M4 nie jest na razie znana. Nowy czip z logo nadgryzionego jabłka powinien być jednak najistotniejszą z przygotowywanych nowości. W pierwszej połowie 2025 r. mamy zobaczyć także inne nowe produkty. Są to głośnik HomePod Mini 2, nowe Apple TV, AirTag 2 oraz tańszy smartfon iPhone SE 4.

