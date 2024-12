HomePod Mini 2 i nowe Apple TV 4K. Zobaczymy je w 2025 roku

HomePod Mini 2 i nowe Apple TV 4K to produkty, które są wypatrywane przez część fanów marki. Kiedy odbędzie się premiera tych urządzeń? Wszystko wskazuje na to, że już w 2025 r. Ponadto poznajemy pewne nowości dla głośnika HomePod Mini 2 oraz przystawki Apple TV 4K kolejnej generacji. Co szykuje gigant z Cupertino?

HomePod Mini 2 i nowe Apple TV 4K to wyczekiwane produkty z logo nadgryzionego jabłka. Premiera mniejszego głośnika pierwszej generacji odbyła się ponad cztery lata temu (w listopadzie 2020 r.). Natomiast obecna generacja urządzenia z tvOS ma ponad dwa lata. Kiedy zobaczymy ich nowe wersje?

Kiedy HomePod Mini 2 i nowe Apple TV 4K?

Świeże informacje na temat tych produktów dostarczył Mark Gurman, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu marki. Premiera głośnika HomePod Mini 2 oraz nowego Apple TV 4K ma odbyć się w 2025 r. Jakby tego było mało, to istnieje spora szansa na debiut jeszcze w pierwszej połowie przyszłego roku. Skąd to wiemy?

Nowe Apple TV 4K i HomePod Mini 2 są częścią strategii firmy związaną z rozwojem ekosystemu urządzeń dla domu inteligentnego. Gurman twierdzi, że premiera ma szansę odbyć się jeszcze przed iPhone’ami 17, które zobaczymy we wrześniu. To pozwala nam spekulować, że debiut mógł zostać zaplanowany jeszcze na pierwszą połowę 2025 r. Bardziej przybliżonego terminu na razie nie ma.

Jeśli tak się stanie, to wymienione urządzenia być może zadebiutują już nawet w okolicy marca, kiedy to spodziewamy się premiery iPhone’a SE 4. Jeśli nie, to być może w czerwcu na WWDC 2025? Na razie nic nie można wykluczyć.

HomePod Mini 2 i nowe Apple TV 4K z autorskim czipem

Gurman przy okazji dodał, że głośnik HomePod Mini 2 oraz nowe Apple TV 4K zadebiutują z nowym czipem giganta z Cupertino. Nie chodzi jednak o autorski procesor, bo pod obudowę tych sprzętów rzeczywiście trafi świeższy SoC, a element odpowiedzialny za łączność bezprzewodową.

Wiemy, że producent chce w tym roku wprowadzić autorski czip odpowiedzialny za obsługę Wi-Fi oraz Bluetooth i w ten sposób uniezależnić się od Broadcomma. Trochę to potrwa, ale dostaną go w 2025 r. wyżej wspomniane urządzenia i będzie to już jakiś początek.

Gurman dodaje, że nowy czip Apple zapewni obsługę Wi-Fi w standardzie 6E. Potem ma trafić także do iPhone’ów. Poza tym trwają prace nad autorskimi modemami 5G, które to mają pozwolić na uniezależnienie się od Qualcomma. Najpierw otrzyma go iPhone SE 4, a potem także wybrane „siedemnastki” i tańsze iPady. Za kilka lat będą one obecne we wszystkich produktach z logo nadgryzionego jabłka, gdzie obecnie stosowane są rozwiązania dostarczane przez partnerów.

Na więcej informacji o głośniku HomePod Mini 2 i nowym Apple TV 4K trzeba będzie jeszcze poczekać. Możliwe, że poznamy je jeszcze przed planowaną na 2025 r. premierą.

