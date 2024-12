iPhone 17 Pro otrzyma nowy aparat. Apple szykuje duże zmiany

iPhone 17 Pro to smartfon Apple, który ma szansę dostać przeprojektowany aparat fotograficzny. W sieci pojawiły się kolejne informacje obejmujące nową kamerę. Jej design mogą czekać duże zmiany. Nadal jednak nie wiadomo, jak ma wyglądać nowy aparat z modeli iPhone 17 Pro i Pro Max. Szczegóły owiane są tajemnicą.

iPhone 17 Pro to smartfon Apple, który zadebiutuje dopiero w drugiej połowie 2025 r. Wiemy, że nowe telefony z logo nadgryzionego jabłka dostaną liczne zmiany i udoskonalenia. Czy aparat fotograficzny w końcu zostanie przeprojektowany? Coraz więcej na to wskazuje. Czego powinniśmy się spodziewać?

Nowy aparat fotograficzny w iPhone 17 Pro

To nie pierwszy raz, gdy słyszymy, że Apple z myślą o modelach iPhone 17 Pro planuje nowy aparat fotograficzny. Kamera ma zostać przeprojektowana, a więc oznacza to odejście od designu, który towarzyszy nam od ponad pół dekady, gdy do oferty wprowadzono „jedenastki”. Głos w tej sprawie zabrał leaker Digital Chat Station, który napisał następujące słowa:

Szczegóły układu kamery nie są jasne, ale moduł ma wydłużony, owalny kształt. Oczekuje się, że wiele nowych telefonów z Androidem w przyszłym roku również przyjmie podobny projekt.

Na szczegóły przyjdzie nam trochę poczekać. Wygląda jednak na to, że przeprojektowany aparat fotograficzny w modelach iPhone 17 Pro jest już w zasadzie pewny. Szykowane przez Apple zmiany poznamy pewnie w 2025 r. Z pewnością jeszcze przed wrześniową premierą.

