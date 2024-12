iOS 18.2 i co dalej? Nowości z Apple Intelligence będzie więcej

iOS 18.2 to duża aktualizacja dla iPhone’ów, która wprowadza nowości z pakietu Apple Intelligence i wiele więcej. Na tym jednak nie koniec. Firma planuje dalszy rozwój platformy opartej na sztucznej inteligencji. Kolejne nowe funkcje z Apple Intelligence zobaczymy w iOS 18.3 i 18.4. Jakie plany ma gigant z Cupertino?

iOS 18.2 to duża aktualizacja dla iPhone’ów, którą udostępniono w środę. Nastąpiło to po tygodniach programu pilotażowego, który zakończył się wydaniem edycji RC2. Uaktualnienie wprowadza sporo nowości z pakietu Apple Intelligence, ale na tym nie koniec. Firma ma w planach dalszy rozwój platformy, co potwierdzono w komunikacie prasowym.

Aktualizacja iOS 18.2 dostępna

Apple udostępniło aktualizację iOS 18.2 w środowy wieczór. Nowe uaktualnienie wprowadza sporo nowości. Wśród nich na uwagę zasługują Image Playground, które jest dostępne także w postaci nowej aplikacji, Genmoji, integracja z ChatGPT czy Visual Intelligence dla smartfonów iPhone 16. Nowych funkcji jest oczywiście więcej. Możecie z nimi zapoznać się w oficjalnym wykazie zmian.

Wraz z iOS 18.2 wprowadzono również inne nowości, które nie obejmują wyłącznie pakietu Apple Intelligence. Firma wiąże z nim duże plany i przy okazji ujawniono, czego użytkownicy iPhone’ów powinni spodziewać się w niedługim czasie. Kolejne funkcje zostaną wprowadzone z przyszłymi aktualizacjami.

Nowości dla Apple Intelligence w iOS 18.4 i 18.3

W drodze są kolejne duże aktualizacje dla iPhone’ów. Mowa o iOS 18.3 oraz 18.4. Z informacji przekazanych przez producenta wynika, że w najbliższych miesiącach pakiet Apple Intelligence zostanie wzbogacony o kolejne nowości. Rąbka tajemnicy w tej sprawie uchyla nam komunikat firmy widoczny niżej.

Siri będzie jeszcze bardziej wydajna, z możliwością wykorzystania osobistego kontekstu użytkownika w celu dostarczania inteligencji dostosowanej do niego. Siri zyska również świadomość na ekranie i będzie mogła podejmować setki nowych działań w aplikacjach Apple i innych firm. Priorytetowe powiadomienia również będą wyświetlać to, co najważniejsze. Ponadto użytkownicy będą mogli tworzyć obrazy w Image Playground w stylu Sketch, akademickim i bardzo szczegółowym stylu, który wykorzystuje żywą paletę kolorów w połączeniu z liniami technicznymi w celu tworzenia realistycznych rysunków.

Wiemy również, że Apple planuje w przyszłym roku rozszerzyć dostępność pakietu funkcji AI o kolejne języki. Na razie wspierany jest tylko angielski. Wraz z aktualizacją iOS 18.2 dodano wsparcie dla kolejnych krajów, ale nadal tylko anglojęzycznych.

Aktualizacja iOS 18.3 będzie raczej mniejsza od wydania z numerkiem 18.2 i jej program pilotażowy ruszy na dniach. Więcej nowości powinno się pojawić wraz z iOS 18.4, którego powinniśmy spodziewać się w okolicy marca 2025 r.

