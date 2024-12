iOS 18.2 RC2 już jest. Z aktualizacją nowa aplikacja Apple

iOS 18.2 RC2 to nowa wersja nadchodzącej aktualizacji dla iPhone’ów. Apple udostępniło testerom poprawiony build. Wraz z uaktualnieniem użytkownicy telefonów z logo nadgryzionego jabłka otrzymają nową aplikację Image Playgroud. Jest to jedna z najważniejszych nowości z iOS 18.2, którego premiera odbędzie się na dniach.

iOS 18.2 to duża aktualizacja oprogramowania, którą Apple w wersji RC udostępniło w zeszłym tygodniu. Premiera dla wszystkich użytkowników iPhone’ów odbędzie się na dniach. Tymczasem firma udostępniła testerom kompilację RC2 z poprawkami. Wraz z uaktualnieniem użytkownicy dostaną nową aplikację. Co to za oprogramowanie?

Aktualizacja iOS 18.2 z nową aplikacją Image Playground

Image Playground to nowa aplikacja Apple, która wraz z aktualizacją iOS 18.2 pojawi się na ekranach domowych iPhone’ów. Jednak nie wszędzie. Dotyczy to wyłącznie rynków, gdzie dostępny jest pakiet Apple Intelligence, gdyż platforma jest jego częścią. To oznacza, że w Polsce na razie jej nie zobaczymy, choć jest to możliwe.

Czym jest Image Playground z pakietu funkcji Apple Intelligence? Firma opisuje to w następujący sposób.

Dzięki Image Playground użytkownicy mogą tworzyć zabawne obrazy w ciągu kilku sekund, wybierając spośród trzech stylów: Animacja, Ilustracja lub Szkic. Image Playground jest łatwy w użyciu i wbudowany bezpośrednio w aplikacje, w tym Wiadomości. Jest również dostępny w dedykowanej aplikacji, idealnej do eksperymentowania z różnymi koncepcjami i stylami. Wszystkie obrazy są tworzone na urządzeniu, dając użytkownikom swobodę eksperymentowania z tyloma obrazami, ile chcą.

Czy Image Playground znajdzie zainteresowanie wśród użytkowników iPhone’ów? O tym przekonamy się z czasem, ale można przypuszczać, że z funkcji będą korzystać głównie młodsi użytkownicy telefonów z logo nadgryzionego jabłka.

Apple udostępniło testerom iOS 18.2 RC2

Jeśli czekacie na nową aktualizację dla iPhone’ów, która wprowadzi sporo nowości i nie tylko z pakietu Apple Intelligence, to musicie uzbroić się jeszcze w ciut cierpliwości. Firma udostępniła w poniedziałek wieczorem deweloperom oraz członkom publicznego programu pilotażowego iOS 18.2 RC2, czyli poprawiony build. Najwidoczniej w poprzedniej kompilacji wykryto jakieś nieprawidłowości i stąd taka decyzja.

Udostępnienie iOS 18.2 RC2 sprawia, że sfinalizowana aktualizacja pojawi się nieco później. Apple udostępni to uaktualnienie dla wszystkich użytkowników jeszcze w tym tygodniu. Prawdopodobnie jednak w drugiej jego połowie, czyli w okolicy czwartku.

Wraz z nowym uaktualnieniem dla iPhone’ów Apple udostępni także inne aktualizacje. Są to macOS 15.2, visionOS 2.2, iPadOS 18.2, watchOS 11.2 oraz tvOS 18.2 i nowe oprogramowanie dla HomePodów z numerkiem 18.2.

