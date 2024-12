watchOS 11.2 i tvOS 18.2 – co nowego z aktualizacją dla Apple Watch i TV?

watchOS 11.2 i tvOS 18.2 to nowe uaktualnienia oprogramowania dla smartwatchy Apple Watch oraz Apple TV, które zostaną udostępnione w niedługim czasie. Co nowego wprowadzą? Aktualizacja watchOS 11.2 i tvOS 18.2 wnosi pewne nowości oraz nowe funkcje. Co przygotował producent z myślą o tych systemach?

watchOS 11.2 oraz tvOS 18.2 to uaktualnienia oprogramowania dla Apple Watch i Apple TV, które zostaną udostępnione w przyszłym tygodniu. Nastąpi to wraz z aktualizacjami iOS 18.2 dla iPhone’ów oraz macOS Sequoia 15.2 dla komputerów Mac. Co nowego tu znajdziemy? Tym razem nowości nie brakuje.

Co nowego z aktualizacją watchOS 11.2 dla Apple Watch

Aktualizacja watchOS 11.2 dla zegarków z serii Apple Watch nie wprowadza tylu nowości, co uaktualnienie iOS 18.2 dla iPhone’ów. Co nie zmienia faktu, że dodano pewną opcję, która z pewnością przypadnie do gustu niejednemu użytkownikowi smartwatchy. Co to takiego?

W oprogramowaniu dla zegarków pojawia się nowa opcja w narzędziu do zdalnego sterowania kamerą iPhone’ów. Jest nią możliwość pauzowania podczas nagrywania filmów. Wcześniej można w niej było tylko uruchamiać i wyłączać rejestrowanie wideo. Teraz będzie je można także zapauzować czy wznowić. Podobna kontrolka pojawiła się na telefonach Apple wraz z aktualizacją iOS 18.

Wiemy również, że watchOS 11.2 rozwiązuje problem dotyczący nieprawidłowego raportowania kondycji baterii w wybranych zegarkach z serii Apple Watch. Użytkownicy skarżyli się na to podczas programu pilotażowego wersji beta. Wygląda jednak na to, że błąd został wyeliminowany.

tvOS 18.2 wprowadza nowości do Apple TV

Użytkownicy Apple TV wraz z aktualizacją tvOS 18.2 również dostają nowe funkcje. Na uwagę zasługuje przede wszystkim możliwość zmiany proporcji obrazu. W czerwcu firma zapowiedziała, że pracuje nad dodaniem opcji 21:9. W rzeczywistości jest ich więcej i do wyboru są następująco:

Automatycznie

16:9

21:9

2.37:1

2.39:1

2.40:1

DCI 4K

32:9

Ponadto w tvOS 11.2 pojawia się nowy wygaszacz ekranu ze Snoopym w roli głównej. Początkowo sądzono, że może być ich więcej, ale tak się nie stało. Kiedy można spodziewać się nowych aktualizacji?

Apple może udostępnić iOS 18.2 wraz z watchOS 11.2 i tvOS 18.2 już na początku przyszłego tygodnia. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że wersje RC (Release Candidate) pojawiły się nieco później względem pierwotnych planów, to nowe uaktualnienia mogą nie zostać udostępnione w poniedziałek, a nieco później. Na przykład we wtorek lub środę. W każdym razie nastąpi to w ciągu kilku najbliższych dni.

Później przyjdzie czas na beta testy kolejnych wersji systemów. Mowa o iOS 18.3 oraz aktualizacjach dla pozostałych urządzeń Apple. Ich publiczny program pilotażowy również powinien wystartować w ciągu kilku najbliższych dni.

