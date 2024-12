macOS Sequoia 15.2 – co nowego z aktualizacją dla Mac?

macOS Sequoia 15.2 to większa aktualizacja dla komputerów Mac, którą Apple udostępni za kilka dni. Co nowego tu znajdziemy? Nie zabraknie licznych nowości z pakietu Apple Intelligence, które to można użytkować w Polsce. Oficjalny wykaz zmian z aktualizacji macOS Sequoia 15.2 jest już znany. Rzućmy sobie na niego okiem.