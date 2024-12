iOS 18.2 RC. Co nowego z aktualizacją?

iOS 18.2 RC to już w zasadzie sfinalizowana aktualizacja dla iPhone’ów, którą Apple udostępni dla wszystkich użytkowników za kilka dni. Co nowego tu znajdziemy? Nowości w iOS 18.2 RC nie brakuje. Wykaz zmian obejmuje m.in. nowe funkcje z pakietu Apple Intelligence, ale to nie wszystko, co wprowadza ta aktualizacja.

iOS 18.2 RC to już sfinalizowana aktualizacja dla iPhone’ów, którą Apple udostępniło zgodnie z przewidywaniami. Nastąpiło to po kilku tygodniach oficjalnych beta testów. Co nowego tu znajdziemy? Nowości jest sporo. Oficjalny wykaz zmian widoczny jest niżej.

Co nowego z aktualizacją iOS 18.2 RC

Ta aktualizacja wprowadza nowe funkcje obsługiwane przez Apple Intelligence, system osobistej inteligencji, który odblokowuje potężne nowe sposoby komunikacji, pracy i wyrażania siebie, jednocześnie chroniąc Twoje dane dzięki niezwykłemu krokowi naprzód w zakresie prywatności w AI. Nowe funkcje obejmują Image Playground, który pozwala tworzyć zachwycające, zabawne obrazy, Genmoji do tworzenia oryginalnych emoji do udostępniania rodzinie i znajomym, obsługę ChatGPT zintegrowaną bezpośrednio z Siri i Writing Tools i wiele więcej. Ta wersja zawiera również Visual Intelligence z Camera Control, ulepszenia w Mail, Photos, Safari i innych funkcjach, poprawki błędów i aktualizacje zabezpieczeń dla Twojego iPhone’a.

Apple Intelligence (wszystkie modele iPhone’a 16, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max)

Image Playground

Nowa aplikacja, która umożliwia korzystanie z koncepcji, opisów i osób z biblioteki zdjęć w celu tworzenia zabawnych, radosnych obrazów w wielu stylach

Przesuwaj podglądy i wybieraj podczas dodawania koncepcji do swojego placu zabaw Wybieraj style animacji i ilustracji podczas tworzenia obrazu

Twórz obrazy w Wiadomościach i Freeform, a także w aplikacjach innych firm

Obrazy są synchronizowane w bibliotece Image Playground na wszystkich urządzeniach z iCloud

Genmoji

Genmoji umożliwia tworzenie niestandardowych emoji bezpośrednio z klawiatury

Genmoji są synchronizowane w szufladzie naklejek na wszystkich urządzeniach z iCloud

Obsługa ChatGPT

Do ChatGPT z OpenAI można uzyskać dostęp bezpośrednio z Siri lub Writing Tools

Kompozycja w Writing Tools umożliwia tworzenie czegoś od podstaw za pomocą ChatGPT

Siri może korzystać z ChatGPT, gdy jest to konieczne, aby udzielić odpowiedzi

Konto ChatGPT nie jest wymagane, a Twoje prośby będą anonimowe i nie będzie używany do trenowania modeli OpenAI

Zaloguj się za pomocą ChatGPT, aby uzyskać dostęp do korzyści z konta, a żądania będą objęte zasadami dotyczącymi danych OpenAI

Image Wand zamienia szkice i notatki pisane ręcznie lub na maszynie w obrazy w Notatkach

Opisz swoją zmianę w Narzędziach do pisania, co pozwala zasugerować, jak chcesz, aby coś zostało przepisane, na przykład jako wiersz

Sterowanie aparatem (iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max)

Visual Intelligence z kontrolą aparatu pomaga natychmiast dowiedzieć się o miejscach lub wchodzić w interakcję z informacjami, po prostu kierując iPhone’a na obiekt, z możliwością dotknięcia wyszukiwarki Google lub ChatGPT

Dwustopniowa migawka sterowania aparatem umożliwia zablokowanie ostrości i ekspozycji w aparacie po lekkim naciśnięciu sterowania aparatem

Poczta

Kategoria poczty sortuje wiadomości, aby pomóc Ci nadać priorytet najważniejszym wiadomościom

Widok podsumowania grupuje wszystkie wiadomości od jednego nadawcy w jeden pakiet w celu łatwego przeglądania

Zdjęcia

Ulepszenia przeglądania wideo, w tym możliwość przewijania klatka po klatce i ustawienie, aby włączyć wyłączenie automatycznego odtwarzania wideo w pętli

Ulepszenia podczas nawigacji w widokach kolekcji, w tym możliwość przesunięcia w prawo, aby powrócić do poprzedniego widoku

Historię albumów, Ostatnio oglądane i Ostatnio udostępniane można wyczyścić

Album Ulubione pojawia się w kolekcji Narzędzia oprócz Przypiętych kolekcji Safari

Nowe obrazy tła do dostosowywania strony startowej

Safari

Import i eksport umożliwiają eksportowanie danych przeglądania z Safari i importowanie danych przeglądania z innej aplikacji do Safari

Priorytet HTTPS uaktualnia adresy URL do HTTPS, gdy tylko jest to możliwe

Aktywność pobierania plików na żywo pokazuje postęp pobierania pliku na Dynamicznej Wyspie i na ekranie głównym

Ta aktualizacja zawiera również następujące ulepszenia i poprawki błędów:

Notatki głosowe obsługują nagrywanie warstwowe, umożliwiając dodawanie wokali do istniejącego pomysłu na piosenkę bez konieczności używania słuchawek — a następnie importowanie projektów dwuścieżkowych bezpośrednio do Logic Pro (iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max)

Udostępnij lokalizację elementu w Znajdź mój pomaga zlokalizować i odzyskać zgubione elementy poprzez łatwe i bezpieczne udostępnianie lokalizacji AirTag lub akcesorium sieciowe Find My z zaufanymi stronami trzecimi, takimi jak linie lotnicze

Wyszukiwanie w języku naturalnym w aplikacji Apple Music i Apple TV umożliwia opisanie tego, czego szukasz, przy użyciu dowolnej kombinacji kategorii, takich jak gatunki, nastroje, aktorzy, dekady i inne

Ulubione kategorie w Podcastach umożliwiają wybór ulubionych kategorii i uzyskanie odpowiednich rekomendacji programów, do których możesz łatwo uzyskać dostęp w swojej bibliotece

Spersonalizowana strona wyszukiwania w Podcastach wyróżnia najbardziej odpowiednie kategorie i redakcyjnie wyselekcjonowane kolekcje dostosowane do Ciebie

Sudoku dla News+ Łamigłówki dostępne w trzech poziomach trudności i dostępne dla subskrybentów News+

Obsługa funkcji testu słuchu w AirPods Pro 2 na Cyprze, w Czechach, Francji, Włoszech, Luksemburgu, Rumunii, Hiszpanii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Wielkiej Brytanii

Obsługa funkcji aparatu słuchowego w AirPods Pro 2 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Ceny notowań przed otwarciem rynku w Stocks umożliwiają śledzenie tickerów NASDAQ i NYSE przed otwarciem rynku

Naprawia problem, w wyniku którego ostatnio zrobione zdjęcia nie pojawiały się natychmiast w siatce Wszystkie zdjęcia

Naprawia problem, w wyniku którego zdjęcia w trybie nocnym w Aparacie mogły wyglądać na pogorszone podczas robienia długich ekspozycji (iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max)

Niektóre funkcje mogą nie być dostępne we wszystkich regionach lub na wszystkich urządzeniach Apple. Aby uzyskać informacje na temat zawartości związanej z bezpieczeństwem w aktualizacjach oprogramowania Apple, odwiedź tę witrynę.

Aktualizacja iOS 18.2 RC na razie została udostępniona deweloperom oraz członkom publicznego programu pilotażowego. Wszyscy użytkownicy zgodnych iPhone’ów otrzymają to uaktualnienie dopiero za kilka dni. Spodziewamy się, że nastąpi to już w przyszły poniedziałek, czyli 9 grudnia. Do tego czasu trzeba uzbroić się w cierpliwość.

Wraz z iOS 18.2 Apple udostępni także aktualizacje na pozostałe urządzenia. Są to uaktualnienia macOS 15.2, watchOS 11.2, visionOS 2.2 oraz tvOS, iPadOS i nowe oprogramowanie dla HomePodów z numerkami 18.2. Za kilka dni będzie więc co aktualizować.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods Pro

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne