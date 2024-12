iPad Pro M5. Kiedy nowe tablety Apple z iPadOS 19?

iPad Pro M5 to nie jeden, a co najmniej dwa nowe tablety Apple, które zadebiutują w przyszłym roku. Jeśli zastanawiacie się nad tym, kiedy odbędzie się premiera tych urządzeń, to mamy pewne informacje. Na nowe sprzęty z systemem iPadOS 19 trochę sobie poczekamy i ich debiut nie nastąpi w pierwszej połowie 2025 r.

Apple iPad Pro M5 w drugiej połowie 2025 roku

Nowe informacje o tabletach iPad Pro M5 przekazał analityk Ming Chi Kuo, który w przeszłości serwował sprawdzone informacje z obozu kalifornijskiego producenta. Dowiadujemy się, że masowa produkcja tych urządzeń z iPadOS 19 została zaplanowana na drugą połowę 2025 r. Co to oznacza?

Wiele więc wskazuje na to, że nowe tablety pojawią się w ofercie Apple jesienią przyszłego roku. iPad Pro M5 może zostać pokazany we wrześniu, gdy zobaczymy nowe iPhone’y 17. Ewentualnie kilka tygodni później, czyli w drugiej połowie października. Dokładne plany producenta nie są na razie znane.

Wiemy, że Apple zabezpieczyło już dostawy procesorów M5 i produkcję ponownie powierzono firmie TSMC. Nowe czipy nadal mają być wytwarzane z użyciem 3-nm litografii, ale będzie to inny proces. Mowa o udoskonalonym 3NP, który z pewnością pozwoli na ulepszenie wydajności energetycznej i zwiększenie możliwości układów względem M4.

Nowe tablety z iPadOS 19 być może wraz z Apple HomePad

Kuo we własnym raporcie wspomina również o urządzeniu HomePad. Będzie to nowy sprzęt w ofercie Apple, który ma być poniekąd połączeniem głośnika HomePod z ekranem dotykowym. Do niedawna plotkowano, że sprzęt ten może zadebiutować nawet w marcu. Wygląd jednak na to, że poczekamy sobie dłużej.

Źródło informacji twierdzi, że premiera HomePada została przełożona na drugą połowę 2025 r. Opóźnienia nie dotyczą raczej warstwy sprzętowej, a oprogramowania homeOS. Apple boryka się tu z pewnymi problemami i to miało wpłynąć na zmiany w harmonogramie.

HomePad ma dostać 6,7-calowy ekran dotykowy oraz procesor A18. Pozwoli to na obsługę pakietu funkcji Apple Intelligence, co ma odegrać sporą rolę w homeOS. Problemy natury programowej sprawiają jednak, że sprzęt nie będzie gotowy do wprowadzenia na rynek w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Trzeba będzie poczekać trochę dłużej.

Jest więc bardzo możliwe, że HomePad zadebiutuje w podobnym czasie, co tablety z serii iPad Pro M5 z iPadOS 19. Na razie są to jednak tylko przypuszczenia, a nie coś pewnego.

