iOS 18.2. Kiedy aktualizacja i jakie nowości wprowadzi do iPhone’ów?

iOS 18.2 to aktualizacja, która obecnie znajduje się na końcówce beta testów. Ostatnia kompilacja została oddana w ręce deweloperów oraz członków publicznego programu pilotażowego dwa tygodnie temu. Obecnie ci wypatrują wydania RC. Kiedy Apple udostępni to uaktualnienie dla iPhone’ów i jakie nowości zostaną wprowadzone?

Kiedy aktualizacja iOS 18.2 dla iPhone’ów?

Wiele wskazuje na to, że debiut uaktualnienia iOS 18.2 odbędzie się w przyszłym tygodniu. Pewne informacje wskazują na 9 grudnia. Zanim to jednak nastąp, to najpierw testerzy dostaną build RC. Będzie to już w zasadzie sfinalizowana aktualizacja dla iPhone’ów, która kilka dni później zostanie udostępniona wszystkim użytkownikom.

iOS 18.2 RC trafi w ręce testerów zapewne jeszcze w tym tygodniu. W zasadzie spodziewamy się tej wersji w dowolnej chwili. Pewnie sporo osób liczyło na to, że Apple udostępni ten build w poniedziałek, ale tak się nie stało. Nie pozostaje nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość i jeszcze chwilę poczekać.

Nowości z iOS 18.2 to nie tylko Apple Intelligence

Aktualizacja iOS 18.2 wprowadzi do iPhone’ów sporo nowości. Wśród nich są nowe funkcje z pakietu Apple Intelligence, którego to dostępność zostanie przy okazji rozszerzona. Niestety na razie tylko o nowe rynki anglojęzyczne. Uaktualnienie wprowadzi integrację z ChatGPT, Visual Intelligence, Image Playground oraz Genmoji, co pozwala na tworzenie własnych emoji.

To jednak nie wszystko, bo aktualizacja doda także nowości, które nie dotyczą pakietu funkcji Apple Intelligence. Co nowego zobaczymy na iPhone’ach? Zostanie wprowadzona odświeżona aplikacja Poczta oraz nowe opcje dla przycisku sterowanie aparatem z „szesnastek”. Następnie mamy możliwość współdzielenia lokalizacji przedmiotów ze znajomymi lub liniami lotniczymi w platformie Znajdź.

iOS 18.2 wprowadza także wiele pomniejszych ulepszeń oraz nowych funkcji. Na pewno warto wymienić tu pełnoekranowy podgląd wideo w aplikacji Zdjęcia, pasek postępu pobierania w przeglądarce Safari, możliwość zmieniania głośności na ekranie blokady, co przywrócono czy proste zarządzanie domyślnymi aplikacjami w krajach Unii Europejskiej.

Apple powinno udostępnić to uaktualnienie dla wszystkich użytkowników iPhone’ów w ciągu kilku najbliższych dni. Potem przyjdzie czas na beta testy iOS z numerkiem 18.3, a więc kolejnej aktualizacji z nowymi funkcjami. Sfinalizowana wersja tego oprogramowania pojawi się dopiero w styczniu lub lutym.

