iPhone 17 Air to liczne kompromisy. Jakie zmiany szykuje Apple?

iPhone 17 Air to nowy smartfon Apple, który zadebiutuje w 2025 r. W sieci pojawiły się nowe informacje. Te sugerują, że cienka obudowa telefonu wymusi na producencie liczne kompromisy. Wiemy, że iPhone 17 Air może zostać zamknięty w konstrukcji o grubości nawet około 5 mm, ale to oznacza mało miejsca na komponenty.

iPhone 17 Air to smartfon, który w ostatnim czasie rozgrzewa fanów produktów Apple. Telefon zapowiada się ciekawie, ale cienka obudowa wymusza na producencie kompromisy. Dziś już wiemy, że zabraknie pewnych rozwiązań z grubszych modeli Pro. Teraz za sprawą raportu serwisu źródłowego poznajemy kolejne szczegóły.

Cienka obudowa smartfona iPhone 17 Air oznacza kompromisy

Nowe informacje o smartfonie iPhone 17 Air oraz zmianach, które z myślą o tym urządzeniu planuje Apple, uzyskali Wayne Ma oraz Qianer Liu z The Information. Zacznijmy od tego, że firma ma obecnie różne prototypy, które znajdują się na etapie wewnętrznych testów. Są to telefony zamknięte w obudowach o grubości od około 5 do 6 mm. Są więc cieńsze od dotychczasowego rekordzisty w postaci modelu 6 z 2014 r.

Niestety, tak cienka obudowa sprawia, że Apple musi liczyć się z kompromisami. Nie wszystko da się zmieścić wewnątrz i dlatego gigant z Cupertino musi podjąć jakieś decyzje. Warto dodać, że w każdym z prototypów nie ma slotu dla fizycznej karty SIM. Producent zdecydował się na implementację wyłącznie eSIM-a.

iPhone 17 Air ma również tylko jeden głośnik. Dla drugiego takiego elementu po prostu nie starczyło miejsca. Następnie mamy autorski modem 5G opracowany przez Apple, o czym mogliśmy dowiedzieć się już wcześniej. W pierwszej kolejności to rozwiązanie znajdzie się w niedrogim modelu SE 4.

Apple iPhone 17 Air z mniejszą baterią

Przy okazji potwierdziły się starsze przypuszczenia związane z baterią telefonu iPhone 17 Air. Będzie ona niestety miała mniejszą pojemność w porównaniu do innych smartfonów z iOS, co jednak nie powinno być zaskoczeniem. To element, który zajmuje sporo miejsca pod obudową i jej odchudzenie musiało do tego doprowadzić. Na razie nie wiadomo, jak to przełoży się na czas pracy na jednym naładowaniu.

Nowy smartfon Apple ma także pojedynczy aparat fotograficzny. Spodziewamy się, że obiektyw zostanie połączony z 48-megapikselowym sensorem. To kolejny kompromis, który został wymuszony przez zmniejszenie grubości obudowy. Starsze plotki mówią o tym, że za obliczenia na tu odpowiadać czip A19, a ekran OLED-owy z dynamiczną wyspą ma przekątną około 6,6 cala.

Wiemy, że iPhone 17 Air zadebiutuje we wrześniu 2025 r. Obecnie smartfon znajduje się na etapie testów, które Apple prowadzi we współpracy z firmą Foxconn, która produkuje jego telefony. Do momentu debiutu urządzenie z pewnością będzie obiektem jeszcze całego mnóstwa przecieków.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: The Information