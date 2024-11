iOS 19 wybrakowany? Liczne nowe funkcje z aktualizacją iOS 19.4

iOS 19 to duża aktualizacja dla iPhone’ów, którą Apple udostępni w przyszłym roku. Wygląda jednak na to, że nadchodzący system początkowo będzie wybrakowany. Firma planuje wprowadzić liczne nowe funkcje dopiero wraz z uaktualnieniem iOS 19.4, a więc wcześnie w 2026 r. To oznacza, że na część nowości poczekamy.

iOS 19 znajduje się już na etapie prac. To duża aktualizacja dla iPhone’ów, którą Apple planuje udostępnić w przyszłym roku. Wygląda jednak na to, że czeka nas powtórka z obecnej wersji oprogramowania, które początkowo było dosyć wybrakowane. Na pewne nowe funkcje trzeba będzie poczekać aż do 2026 r.

Aktualizacja iOS 19 wprowadzi wiele nowości

Zacznijmy od tego, że aktualizacja iOS 19 zostanie udostępniona we wrześniu. Mark Gurman, który w przeszłości serwował nam sprawdzone informacje z obozu Apple, uważa, że w przyszłym roku czeka nas podobna sytuacja z br. Tak więc nowy system operacyjny dla iPhone’ów będzie początkowo wybrakowany.

Gurman przekazał, że już niektóre funkcje planowane na drugą połowę 2025 r. zostały przełożone. To oznacza, że firma bierze pod uwagę ich premierę dopiero w 2026 r. Podobna sytuacja dotyczy już LLM dla Siri. Co nie zmienia faktu, że wrześniowa aktualizacja dla iPhone’ów z pewnością wprowadzi różne nowe funkcje.

Podobna sytuacja miała miejsce w tym roku, gdy udostępniono iOS 18. Ten system dla iPhone’ów również początkowo był wybrakowany. Zabrakło funkcji z pakietu Apple Intelligence i nie tylko. Te są wprowadzane wraz z kolejnymi uaktualnieniami i wiemy, że zakończy się to dopiero w 2025 r. Wraz z wydaniem z numerkiem 18.4.

Liczne nowe funkcje dopiero z iOS 19.4

W przyszłym roku ma być podobnie. Gurman twierdzi, że Apple przełożyło część z nowych funkcji dopiero na 2026 r. i to oznacza, że zostaną one wprowadzone do iPhone’ów dopiero z aktualizacją iOS 19.4, której powinnyśmy spodziewać się pod koniec pierwszego kwartału, ale nie przyszłego, a dopiero kolejnego roku.

Wiemy, że dotyczy to m.in. LLM dla Siri, ale nie tylko. Niestety, Gurman nie sprecyzował funkcji, których dotyczy ta decyzja. To na razie pozostaje owiane tajemnicą.

Wiemy, że wiosną 2025 r. zostanie udostępnione uaktualnienie iOS 18.4 i źródło informacji twierdzi, że będzie to bardzo duża aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów. Pojawią się liczne nowe funkcje, w tym z pakietu Apple Intelligence, który to przy okazji ma być udostępniany na kolejnych rynkach.

Wcześniej, bo jeszcze w grudniu br. Apple ma udostępnić aktualizację z numerkiem 18.2. Ta aktualizacja również wprowadzi sporo nowości, w tym Visual Intelligence, Image Playground, Genmoji czy integrację z ChatGPT. Poza tym zostaną dodane również nowe opcje niezwiązane z narzędziami opartymi na AI.

źródło