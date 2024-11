iPhone 17 Pro z funkcją, którą nie dostanie model Air. Apple nie ma wyjścia

iPhone 17 Pro i Air to nowe smartfony Apple, które zobaczymy w 2025 r. Wygląda na to, że pewna funkcja kamery nadal pozostanie ekskluzywna dla modeli Pro. Nie otrzyma jej także nowy iPhone 17 Air, co w tym przypadku wydaje się zrozumiałe. Apple chce go zamknąć w bardzo cienkiej obudowie i musi szukać kompromisów.

iPhone 17 Pro, Max, Air i zwykła „siedemnastka” to łącznie cztery nowe smartfony, które Apple szykuje na drugą połowę 2025 r. Do premiery jest jeszcze bardzo dużo czasu, ale w sieci pojawiają się kolejne informacje. Nowe szczegóły zostały przekazane przez koreański serwis branżowy The Elec, który ujawnia plany producenta związane z aparatami fotograficznymi.

Apple iPhone 17 Pro z teleobiektywem 5x

Apple ponownie w obu telefonach iPhone 17 Pro planuje umieścić obiektyw tetraprism z obsługą 5-krotnego zoomu cyfrowego. Najpierw pojawił się on w modelu 15 Pro Max, a tym roku zdecydowano się go umieścić również mniejszej szesnastce Pro.

Pamiętajmy, że takie rozwiązanie wymaga trochę miejsca. Dlatego w zeszłym roku Apple zdecydowało się na implementację takiego teleobiektywu wyłącznie w iPhonie 15 Pro Max. W tym roku udało się to również w mniejszym modelu, ale pewnie stało się to możliwe za sprawą tego, że urządzenie jest nieco większe od poprzednika i dlatego udało się wygospodarować potrzebną przestrzeń.

Wcześniejsze plotki mówiły o tym, że Apple wraz ze smartfonami iPhone 17 Pro planuje również zakończyć kilkuletni proces przejścia z 12-megapikselowych sensorów na 48-megapikselowe czujniki. W przyszłym roku taki element powinien zostać połączony także z teleobiektywem.

Apple nie umieści funkcji w modelu iPhone 17 Air

W tym samym raporcie The Elec czytamy, że podobne rozwiązanie nie trafi do smartfona iPhone 17 Air. Funkcja w postaci teleobiektywu pozostanie ekskluzywna dla modeli Pro. Z czego to wynika? Nowy telefon z logo nadgryzionego jabłka ma dostać bardzo cienką obudowę o grubości nawet zbliżonej do 6 mm. Stąd też gigant musi brać pod uwagę różne kompromisy.

Wcześniejsze plotki związane z telefonem iPhone 17 Air mówią o tym, że jego aparat w rzeczywistości może być bardzo prosty i składać się z zaledwie jednego obiektywu (szerokokątnego), który będzie współpracować z 48-megapikselowym sensorem. Tak więc pod kątem możliwości kamera będzie dosyć ograniczona, co warto mieć na uwadze.

Poza tym iPhone 17 Air ma dostać wyświetlacz OLED-owy z dynamiczną wyspą o przekątnej około 6,6 cala. Następnie mamy podstawowy procesor Apple A19 z 8 GB pamięci operacyjnej RAM, co w telefonach z logo nadgryzionego jabłka będzie już wkrótce standardem i jest to związane z obsługą funkcji opartych na sztucznej inteligencji. Premiera planowana jest na wrzesień 2025 r., a więc zobaczymy go wraz z modelami Pro.

