iOS 19 i macOS 16 z nową Siri. Apple szykuje także inne nowości

iOS 19 i macOS 16 to systemy operacyjne, które Apple wprowadzi w 2025 r. Wraz z nimi ma pojawić się nowa Siri, która obecnie znajduje się na etapie wewnętrznych testów. Ponadto firma pracuje nad własnym modelem LLM, co pozwoli na lepszą rywalizację z ChatGPT. iOS 19 i macOS 16 zostaną zaprezentowane w trakcie WWDC25.

iOS 19, iPadOS 19 i macOS 16 to systemy operacyjne, które zobaczymy w przyszłym roku. Wiemy, że znajdują się one na etapie wewnętrznych testów, które prowadzi gigant z Cupertino. Co z nową Siri? W sieci pojawiły się nowe informacje związane z planami firmy, które ujawnił Mark Gurman. W przeszłości niejednokrotnie serwował nam sprawdzone plotki z obozu marki z logo nadgryzionego jabłka.

Nowa Siri z iOS 19 i macOS 16

Apple obecnie testuje nową Siri w postaci odrębnej aplikacji i powinna ona stać się częścią systemów operacyjnych iOS 19 i macOS 16, które zostaną zaprezentowane światu za kilka miesięcy. Firma chce, aby jej asystentka głosowa stała się lepszą alternatywą dla ChatGPT i ma na to pomysł. Czego mamy się spodziewać?

Apple wraz z nową Siri chce zapewnić funkcjonalność chatbota, co ma umożliwić m.in. prowadzenie z użytkownikami bardziej złożonych oraz dłuższych konwersacji. Gigant chce wprowadzić nowe możliwości, których obecnie jeszcze brakuje w oprogramowaniu z numerkiem 18.2, znajdującym się obecnie na etapie publicznych beta testów.

Ponadto Gurman raportuje, że Apple prowadzi prace nad własnym modelem LLM, który planuje wykorzystać w połączeniu z asystentką Siri. Jego zapowiedź ma odbyć się w przyszłym roku. Nie będzie on jednak gotowy wraz z iOS 19 i zostanie wprowadzony w późniejszym czasie. Obecny plan zakłada, że nastąpi to w pierwszej połowie 2026 r. To oznacza, że pewnie stanie się to wraz z aktualizacjami z dopiskiem x.3 czy x.4, ale konkretnych szczegółów na razie nie ma.

Apple zaprezentuje iOS 19 i macOS 16 podczas WWDC25

iOS 19 oraz macOS 19 zostaną oficjalnie zaprezentowane podczas konferencji dla deweloperów WWDC25. Spodziewamy się, że keynote otwierający to wydarzenie odbędzie się w pierwszej połowie czerwca, ale konkretnego terminu na razie nie ma. Z pewnością usłyszymy tam sporo informacji o dalszym rozwoju pakietu funkcji Apple Intelligence.

Oczywiście wraz z iOS 19 dla iPhone’ów oraz macOS 16 dla komputerów Mac zobaczymy także inne systemy Apple. Są to iPadOS, tvOS z numerkami 19, watchOS 12 oraz visionOS 3. Być może nie zabraknie także informacji o homeOS. Jeszcze w czerwcu oprogramowanie trafi w ręce deweloperów. Natomiast w lipcu powinien ruszyć publiczny program pilotażowy i wtedy nowy software będą mogli wypróbować wszyscy użytkownicy zgodnych urządzeń. Sfinalizowane aktualizacje powinny zostać udostępnione we wrześniu.

