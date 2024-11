iPhone SE 4. Kiedy premiera nowego smartfona Apple?

iPhone SE 4 to wyczekiwany smartfon Apple, którego premiera ma odbyć się wcześnie w 2025 r., czyli kiedy? Wiele wskazuje na to, że telefon pojawi się w ofercie giganta z Cupertino w marcu. Wiemy, że iPhone SE 4 będzie pierwszym urządzeniem Apple z autorskim modemem zapewniającym łączność z sieciami 5G.

iPhone SE 4 to smartfon, który w przeciekach pojawia się od dawna. Kilka tygodni temu do sieci trafiły nawet informacje o prawdopodobnym modelu Plus. Apple raczej nie zdecyduje się na taki krok. Kiedy odbędzie się premiera wyczekiwanego telefonu? Wiele wskazuje na to, że jeszcze w pierwszym kwartale 2025 r.

Kiedy premiera smartfona Apple iPhone SE 4?

Tom O’Malley, analityk Barclays, który śledzi łańcuchy dostaw dla Apple, udostępnił nowe informacje i są to szczegóły związane z premierą modelu iPhone SE 4. Wyjazdy do Azji zdają się potwierdzać, że nowy smartfon pojawi się w ofercie już w marcu 2025 r. To oznacza, że na jego debiut poczekamy jeszcze tylko kilka miesięcy.

Marcowa premiera smartfona iPhone SE 4 pojawiała się w przeciekach już wcześniej. Podobne informacje przekazał jakiś czas temu Mark Gurman, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu giganta. Coś więc musi być na rzeczy.

Przy okazji informacje uzyskane przez O’Malleya potwierdzają, że nadchodzący smartfon Apple będzie pierwszym, który otrzyma autorski modem 5G. Firma Tima Cooka pracowała nad nim od lat i wszystko wskazuje na jego gotowość do wprowadzenia pod obudowy produktów oferowanych w sklepach. W ten sposób producent uniezależni własne dostawy od Qualcomma i wiemy, że później ma to eskalować.

iPhone SE 4 z A18 i Apple Intelligence

Wiemy również, że iPhone SE 4 to smartfon mający wspierać funkcje z pakietu Apple Intelligence. Obecnie jest to domena tylko modeli 16 i 15 Pro. Pozostałe telefony tego rozwiązania nie obsługują. Stanie się to możliwe za sprawą implementacji czipu A18, który będzie wspomagany przez 8 GB pamięci operacyjnej RAM.

Wśród nowości z nowego telefonu warto również wspomnieć o ekranie OLED-owym z notchem, gdzie zostanie umieszczona kamera TrueDepth z obsługą funkcji Face ID. Następnie mamy złącze USB C oraz pojedynczy aparat fotograficzny z 48-megapikselowym sensorem.

Apple dokładało starań, aby cena modelu iPhone SE 4 (w podstawowej konfiguracji sprzętowej) została utrzymana na poziomie nieprzekraczającym kwoty 500 dolarów, ale nie ma pewności, że tak będzie. Część analityków uważa to za niemożliwe i snuje przypuszczenia, że smartfon może trafić do oferty w cenie bliższej 600 dolarom. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się za kilka miesięcy.

Jest bardzo możliwe, że w marcu zadebiutuje również MacBook Air M4 oraz zupełnie nowy HomePad. Nieco później w ofercie ma pojawić się również lokalizator AirTag 2. Wszystkie te nowości mają mieć premierę w pierwszej połowie 2025 r.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Macrumors