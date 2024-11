iPhone 17 Pro z Apple 19 Pro. Pojawiły się nowe szczegóły

iPhone 17 Pro i Max dostaną czip Apple A19 Pro, czyli najnowszy krzem giganta z Cupertino. Co to za procesor? Nowe informacje ujawniają, że SoC zostanie wyprodukowany w 3-nm litografii. Ponadto dowiadujemy się, że smartfony iPhone 17 Pro z Apple A19 Pro dostaną zastrzyk wydajności i zapewnią lepszą energooszczędność.

iPhone 17 Pro i Max to topowe smartfony Apple na 2025 r., które zobaczymy wraz z modelem Air. Ten ostatni zastąpi w ofercie Plusa i ma być bardzo cienki. Droższe telefony dostaną procesor Apple A19 Pro. Jego kompletna specyfikacja techniczna nie jest jeszcze znana, ale w sieci pojawiły się pewne nowe szczegóły. Czego się dowiadujemy?

Apple A19 Pro dla smartfonów iPhone 17 Pro

Pamiętajmy, że czip Apple A19 Pro trafi tylko do smartfonów iPhone 17 Pro i Max. Tańsze telefony z logo nadgryzionego jabłka na 2025 r. dostaną nieco prostsze procesory z tej serii. Produkcja układów ponownie zostanie powierzona tajwańskiego gigantowi TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited), który dostarcza gigantowi z Cupertino czipy od lat.

Nowe szczegóły mówią o tym, że procesory Apple A19 dla smartfonów z serii iPhone 17 powstaną z wykorzystaniem 3-nm litografii 3. generacji TSMC, czyli N3P. Tegoroczne układy wykorzystują N3E, a te z zeszłorocznych telefonów z iOS bazują na N3B.

Proces N3P określany jest słowem „skurczenia”. W praktyce oznacza to, że procesory wykonane z jego użyciem zaoferują więcej tranzystorów. Wbrew pozorom dla użytkowników nowych smartfonów z iOS to bardzo dobra wiadomość, która przełoży się na liczne udoskonalenia.

Apple A19 z iPhone 17 z lepszą wydajnością

Możliwość upakowania większej liczby tranzystorów w czipach z serii Apple A19 sprawi, że procesory dla smartfonów iPhone 17 będą jeszcze szybsze i zaoferują większą wydajność. W A18 względem A17 udało się uzyskać o 20 proc. szybsze rdzenie CPU oraz około 15 proc. wydajniejszy układ GPU. Jak będzie w przyszłym roku, to przekonamy się wkrótce, ale spodziewajmy się zbliżonych zmian.

Ponadto wraz z A19 nowe telefony z iOS zyskają pod kątem efektywności energetycznej. Zapotrzebowanie nowego układu na energię będzie mniejsze i to pozwoli z jednej strony zwiększyć wydajność, ale bez efektu ubocznego dla czasu pracy na jednym naładowaniu baterii.

Spodziewajmy się, że Apple A19 Pro będzie ponownie składać się z sześciu rdzeni CPU oraz sześciordzeniowego GPU, choć są to tylko przypuszczenia. Tańsze smartfony z serii iPhone 17 dostaną nieco okrojony czip, który zaoferuje nieco mniejszą wydajność. Nadal jednak będzie to bardzo wydajny SoC o dużej mocy. Premiery nowych telefonów z iOS spodziewajmy się w pierwszej połowie września 2025 r. Do tego czasu będą one jeszcze oczywiście obiektem całego mnóstwa przecieków, które przybiorą na sile bliżej rynkowego debiutu.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods Pro

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Macrumors