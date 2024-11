iPhone 17 Air jednak cieńszy. Apple chce przesunąć granice

iPhone 17 Air to nowy smartfon Apple, który ma zadebiutować we wrześniu 2025 r. Nowe informacje mówią o tym, że firma chce przesunąć granice i telefon będzie cieńszy niż spekulowano. Do tego stopnia, że iPhone 17 Air może zostać zamknięty w obudowie o znacznie mniejszej grubości w porównaniu do modelu 6 sprzed lat.