iPhone 17 Air niewiele cieńszy niż iPhone 6. Apple ma problemy

iPhone 17 Air to smartfon, który w ofercie Apple ma pojawić się w 2025 r. W sieci pojawiły się nowe informacje związane z grubością obudowy. Okazuje się, że model 17 Air ma być niewiele cieńszy niż iPhone 6 sprzed lat. Apple nie jest w stanie pokonać pewnych barier. W tym związanych z baterią dla tego telefonu.

iPhone 17 Air to smartfon Apple, który według plotek ma być znacznie cieńszy względem modeli z ostatnich lat. Jego premiera ma odbyć się w 2025 r. Tymczasem w sieci pojawiły się nowe informacje. Tym razem dostarczone przez koreańskie źródła, które dotyczą grubości obudowy. Czego mamy się spodziewać?

iPhone 17 Air niewiele cieńszy niż iPhone 6

Apple chce odchudzić obudowę smartfona iPhone 17 Air w jak największym stopniu. Jednak firma napotyka pewne problemy oraz bariery i to sprawia, że gigant musi szukać pewnych kompromisów. Co to oznacza w praktyce?

Nowe informacje wskazują na to, że model 17 Air ma być tylko nieco cieńszy niż iPhone 6 z 2014 r. Jak dobrze pamiętamy, obudowa tego telefonu miała grubość zaledwie 6,9 mm (7,1 mm w Plusie). Było to znacznie mniej względem 5s, który został zamknięty w 7,6-mm obudowie.

Jeśli przyszłoroczny telefon ma być tylko nieco cieńszy od modelu 6, to oznacza, że powinniśmy spodziewać się obudowy o grubości około 6,7 lub 6,8 mm. Nie oczekujmy, że będzie to bliżej 6 mm. Dlaczego? Ponieważ taką grubość ma sama bateria dla smartfona iPhone 17 Air. Apple nie jest w stanie jeszcze bardziej jej odchudzić, gdyż przyniesie to niepożądane konsekwencje. Na przykład związane z czasem pracy na jednym naładowaniu.

Dla porównania najcieńszym urządzeniem mobilnym Apple pozostaje iPad Pro, który został zamknięty w obudowie o grubości zaledwie 5,1 mm. Natomiast iPhone 16 Plus, który to w 2025 r. zostanie zastąpiony przez model 17 Air, ma grubość 7,8 mm.

Apple iPhone 17 Air będzie miał konkurenta od Samsunga

iPhone 17 Air będzie cienkim smartfonem, ale nie jedynym. Podobne urządzenie przygotowuje konkurencja. Mowa o telefonie Samsung Galaxy S25 Slim, który to również ma zadebiutować w 2025 r. Pod pewnymi względami ten model może być ciekawszy.

Samsung Galaxy S25 Slim ma szansę być w ofercie Koreańczyków czymś pomiędzy modelami Ultra oraz Plus. Poza cienką obudową smartfon ma wyróżniać się aparatem fotograficznym o całkiem dużych możliwościach. Plotki mówią o tym, że główny obiektyw zostanie połączony z 200-megapikselowym sensorem. To powinno pozwolić na robienie bardzo dobrych zdjęć.

Wiele też wskazuje na to, że Samsung Galaxy S25 Slim pojawi się na rynku przed produktem Apple. Tutaj przecieki wskazują na drugi kwartał 2025 r. Natomiast iPhone 17 Air powinien zadebiutować w ofercie giganta z logo nadgryzionego jabłka we wrześniu, wraz z pozostałymi nowymi telefonami z iOS.

