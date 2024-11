iOS 18.2 znajduje się obecnie w fazie beta testów. Deweloperzy otrzymali drugą kompilację, która wprowadza użyteczne nowości dla właścicieli modeli iPhone 16. Te z aktualizacją staną się lepsze. Apple w iOS 18.2 beta 2 dodało nowe opcje dla funkcji sterowanie aparatem, a na tym nie koniec. Co nowego wprowadzono?

iOS 18.2 beta 2 Apple udostępniło w ręce deweloperów w poniedziałek wieczorem. Aktualizacja wprowadza kolejne nowości oraz nowe funkcje. Część z nich przygotowano z myślą o właścicielach telefonów iPhone 16 i dotyczą przycisku sterowanie aparatem.

iPhone 16 z iOS 18.2 beta 2 jeszcze lepszy

Aktualizacja iOS 18.2 beta wprowadza nowe funkcje z pakietu Apple Intelligence. Są to integracja z ChatGPT, Image Playground, Genmoji czy Visual Intelligence. To nowości, z których skorzystają właściciele modeli iPhone 16 oraz 15 Pro z 2023 r. Pojawia się coś jeszcze.

Apple przygotowało pewne nowe funkcje, które dotyczą wyłącznie właścicieli smartfonów z serii iPhone 16 i obejmują sterowanie aparatem. Dodatkowy przycisk wraz z nową aktualizacją zyskuje kolejne możliwości. Jakie dokładnie?

Pierwszą z nowości jest możliwość kontrolowania blokady ostrości i ekspozycji. Funkcję można aktywować udając się na iPhonie 16 do sekcji Ustawienia, Aparat, Sterowanie Aparatem oraz Blokada AE/AF (domyślnie wyłączone). Druga opcja to sposobność zarządzania szybkością podwójnego dotknięcia. To ustawienie znajduje się w sekcji dostępności. Użytkownik może zdecydować się na domyślny wybór lub wolny oraz wolniejszy.

Aktualizacja iOS 18.2 beta 2 wprowadza też nowości dla wszystkich

Apple nie zapomniało jednak o użytkownikach starszych telefonów i dodało pewne nowości, które są dostępne nie tylko w iPhone’ach 16, ale też starszych modelach. Część z nich dotyczy ponownie Apple Intelligence, jak opcji ChatGPT Plus w ustawieniach czy tworzenia obrazów w notatkach na podstawie zaznaczonego tekstu.

Na uwagę zasługuje jednak także dodanie nowej opcji dla funkcji Znajdź. Platforma została wzbogacona w możliwość udostępniania lokalizacji zaginionego przedmiotu znajomym. Dzięki temu będzie go można łatwiej odszukać. Następnie mamy zmodyfikowane ikonki w sekcji Ustawienia czy możliwość korzystania z iPhone Mirroring wtedy, gdy telefon działa jako hotspot.

iOS 18.2 beta na razie dostępne jest dla deweloperów, ale na dniach powinien ruszyć publiczny program pilotażowy. Wtedy nowe funkcje będą mogli wypróbować użytkownicy wszystkich zgodnych iPhone’ów, którzy wyrazili chęć brania udziału w testach. Na sfinalizowane uaktualnienie trochę jeszcze poczekamy. Ma ono być gotowe na początku grudnia, choć tego Apple na razie nie potwierdziło. To wyjaśni się w momencie, gdy testerzy otrzymają we własne ręce build RC, co powinno nastąpić w takim przypadku pod koniec listopada.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods Pro

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne