iOS 18.2 beta 2. Apple Intelligence to nie wszystko z aktualizacją

iOS 18.2 beta 2 to najnowsza aktualizacja nowego oprogramowania dla iPhone’ów. Uaktualnienie wprowadza kolejne funkcje z pakietu Apple Intelligence, ale nie tylko, bo wprowadzono także inne nowości. Firma udostępniła aktualizację iOS 18.2 beta 2 w ręce deweloperów aplikacji. Kiedy ruszy publiczny program pilotażowy?

iOS 18.2 beta 2 to już drugie wydanie nowej aktualizacji oprogramowania dla iPhone’ów, którą Apple zaczęło testować z deweloperami w październiku. Jeszcze przed wydaniem finalnego uaktualnienia z numerkiem 18.1, które zostało upublicznione w zeszły poniedziałek.

Aktualizacja iOS 18.2 beta 2 z Apple Inteligence dla deweloperów

Uaktualnienie iOS 18.2 beta 2 zostało udostępnione w ręce deweloperów aplikacji. To oni w pierwszej kolejności mogą wypróbować kolejne funkcje z pakietu Apple Intelligence. Wśród nich są Genmoji, Visual Intelligence, Image Playground czy integracja z ChatGPT.

Poza tym dodano inne udoskonalenia. Obejmują one centrum sterowania, notatki głosowe czy, co zainteresuje użytkowników z UE, przede wszystkim możliwość usunięcia kolejnych aplikacji systemowych, w tym Safari, App Store, Aparatu czy Zdjęć. Co z publicznym programem pilotażowym tego oprogramowania?

Apple zapewne udostępni iOS 18.2 beta w ręce członków publicznego programu pilotażowego w niedługim czasie. Możliwe, że otrzymają oni ten sam build, który dziś dostali deweloperzy, ale o tym przekonamy się wkrótce. Wiemy, że finalna aktualizacja oprogramowania z tym numerkiem zostanie udostępniona dla wszystkich użytkowników iPhone’ów dopiero za kilka tygodni. Ma to nastąpić w grudniu, co firma już potwierdziła.

