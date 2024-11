iPhone 14 Plus to kolejny smartfon Apple, dla którego uruchomiono program naprawy. Akcja serwisowa obejmuje aparat. Problem dotyczy niewielkiej liczby telefonów iPhone 14 Plus, gdzie stwierdzono usterkę w kamerze. Darmowa naprawa będzie realizowana przez maksymalnie trzy lata od daty zakupu smartfona.

Apple uruchomiło nową akcję serwisową. Program naprawy obejmuje tym razem wyłącznie telefony iPhone 14 Plus, które wyprodukowano w konkretnym przedziale czasu. Mają one wadliwy aparat, który będzie wymieniany za darmo. Co należy zrobić?

Program naprawy smartfonów Apple iPhone 14 Plus

Akcja dotyczy wyłącznie telefonów iPhone 14 Plus wyprodukowanych pomiędzy 10 kwietnia 2023 r. a 28 kwietnia 2024 r. Apple twierdzi, że niewielki odsetek telefonów, które opuściły fabryki w tym czasie, ma defekt obejmujący aparat fotograficzny. Czym on się objawia?

Firma twierdzi, że urządzenia nie pokazują podglądu zdjęć robionych tylnym aparatem fotograficznym. Usterka jest natury technicznej i nie da się jej rozwiązać aktualizacją oprogramowania. Stąd też wspomniany program naprawy, który polega na fizycznej wymianie wadliwego komponentu, co będzie odbywać się za darmo.

Jeśli podejrzewacie, że wasz iPhone 14 Plus kwalifikuje się do nowej akcji serwisowej, to Apple uruchomiło specjalną stronę (klik), gdzie można sprawdzić telefon po numerze seryjnym. Jeśli tak jest, to urządzenie w celu naprawy należy potem dostarczyć do autoryzowanego punktu.

Darmowa naprawa aparatu modelu iPhone 14 Plus

Apple deklaruje, że program naprawy jest darmowy i ważny przez trzy lata od daty zakupu telefonu. Smartfona należy dostarczyć do jednego z salonów firmy (których w Polsce nie ma) lub autoryzowanego punktu naprawy. Można je zlokalizować na tej stronie.

Oczywiście wcześniej należy wykonać kopię zapasową telefonu. Można to zrobić w chmurze iCloud lub na komputerze. Więcej szczegółów będzie można uzyskać u jednego z partnerów Apple, gdzie odda się do naprawy urządzenie.

Nowy program naprawy Apple obejmuje aparat modeli iPhone 14 Plus.

Apple dodaje, że w przypadku smartfonów iPhone 14 Plus zakupionych w EEA można je oddać do naprawy w dowolnym kraju ze strefy. Ponadto akcja serwisowa nie ma wpływu na przedłużenie gwarancji, co warto mieć na uwadze.

Klienci, którzy wcześniej dokonali naprawy wadliwego aparatu na własną rękę, mogą ubiegać się o zwrot kosztów bezpośrednio od Apple. W tym celu należy skontaktować się z producentem i można to zrobić także poprzez formularz na stronie.

To nie pierwszy raz, gdy Apple uruchamia program naprawy iPhone’ów. Tego typu akcji serwisowych w przeszłości było więcej. Cieszy, że producent oferuje darmowe wsparcie tego typu w przypadku wykrycia wadliwych komponentów, co na rynku producentów elektroniki nie jest zbyt częstą praktyką.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Apple