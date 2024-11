iPhone 17 to seria telefonów, które Apple planuje wprowadzić do oferty we wrześniu 2025 r. W sieci pojawiły się nowe informacje obejmujące plany giganta z Cupertino. Szczegóły przekazał analityk Ming Chi Kuo, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu marki. Tym razem dowiadujemy się, że w przygotowaniu są dwa nowe autorskie czipy.

Smartfony iPhone 17 dostaną czipy Apple dla 5G i Wi-Fi 7

Apple umieści w smartfonach iPhone 17 kolejną generację autorskiego procesora, czyli układ A19, które w telefonach z iOS znajdują się od lat. Na tym jednak nie koniec, bo firma chce bardziej uniezależnić się od dostawców komponentów i pracuje nad nowymi scalakami. Są nimi czipy dla Wi-Fi oraz modem 5G.

Kuo twierdzi, że smartfony z serii iPhone 17 będą pierwszymi, które dostaną oba nowe czipy. Będzie to zarówno autorski modem 5G, jak i układ do obsługi Bluetooth oraz Wi-Fi 7.

Broadcom dostarcza obecnie ponad 300 milionów chipów Wi-Fi+BT (zwanych dalej chipami Wi-Fi) rocznie do Apple. Jednak Apple szybko zmniejszy swoją zależność od Broadcom. Wraz z nowymi produktami w 2H25 (np. iPhone 17), Apple planuje używać własnych czipów Wi-Fi, które będą wytwarzane w procesie N7 firmy TSMC i będą obsługiwać najnowszą specyfikację Wi-Fi 7. Apple spodziewa się przenieść niemal wszystkie produkty na wewnętrzne czipy Wi-Fi w ciągu około trzech lat. Ten ruch obniży koszty i zwiększy zalety integracji ekosystemu Apple. – przekazał Ming Chi Kuo w platformie X

Dla obecnych partnerów Apple, którymi są firmy Qualcomm oraz Broadcom, będzie to więc spory cios. Doprowadzi to do spadków zamówień, ale z drugiej strony zmniejszą się koszty produkcji.

Nowy modem 5G najpierw w modelu iPhone SE 4

Warto dodać, że autorski modem 5G ma znaleźć się w pierwszym produkcie Apple już w pierwszej połowie 2025 r. Będzie nim smartfon iPhone SE 4, którego spodziewamy się w okolicy marca. Wiemy jednak, że zostanie on pozbawiony wsparcia dla mmWave i będzie obsługa wyłącznie dla Sub 6GHz.

Modem 5G i układ dla Wi-Fi 7 i Bluetooth to dwa odrębne czipy, co warto mieć na uwadze, a nie jedno rozwiązanie. Dopiero smartfony z serii iPhone 17 mają dysponować obiema technologiami. W modelu SE 4 obsługa Wi-Fi nadal będzie realizowana z pomocą Broadcoma.

Spodziewajmy się, że nowe czipy Apple zostaną wprowadzone do wszystkich urządzeń marki w ciągu kilku najbliższych lat. Taki proces przejścia trochę potrwa i podobna sytuacja była w przypadku Maców, gdy firma dokonała przesiadki na własne procesory. Dziś czipy z serii M całkowicie wyparły CPU dostarczane wcześniej przez Intela.

