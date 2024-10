MacBook Pro M4 Max. Apple ujawniło kilka szczegółów

MacBook Pro M4 Max to laptop z wyższej półki cenowej, którego premiera odbędzie się jeszcze dziś. Za nami debiut nowego iMaca oraz Maca Mini. Przy okazji prezentacji tego drugiego Apple ujawniło pewne szczegóły dotyczące nowych komputerów przenośnych. Czego powinniśmy się spodziewać?

Specyfikacja laptopa Apple MacBook Pro M4 Max

Kompletna specyfikacja techniczna komputera MacBook Pro M4 nie jest na razie znana. Apple ujawniło jednak pewne szczegóły i przy okazji potwierdziło, że w high-endowych konfiguracjach sprzętowych powinniśmy spodziewać się nowego procesora z dopiskiem Max w nazwie. Na stronie producent znaleziono nawet ikonkę, którą widać poniżej.

Apple M4 Max będzie procesorem o jeszcze większej wydajności i możliwościach względem wersji Pro, którą umieszczono w Macu Mini. Ten drugi czip ma do 14 rdzeni CPU i 20-rdzeniowy GPU. Natomiast przepustowość pamięci zwiększono do 273GB/s.

MacBook Pro M4 Max dostanie jeszcze lepszy procesor. Spodziewajmy się, że otrzyma on nawet 18 lub 20 rdzeni CPU. Natomiast GPU może składać się z 40 lub więcej rdzeni. Poza tym laptopa z pewnością będzie można skonfigurować nawet ze 128 GB zunifikowanej pamięci RAM.

Apple w laptopach MacBook Pro M4 umieści również interfejsy Thunderbolt 5. Trafiły one już do Maca Mini w wersji z czipem Pro, a więc znajdą się także w nowych notebookach, choć to na razie nie zostało jeszcze potwierdzone. Złącze zapewnia możliwość przesyłania danych z prędkością do 120 GB/s. W przypadku ekranów większych zmian się nie spodziewamy. Nadal będą to wyświetlacze o przekątnych 14 lub 16 cali.

Ceny laptopa MacBook Pro M4 Max będą wysokie

Ceny nowych komputerów Apple nie są jeszcze znane, ale nie spodziewajmy się, że będą niskie. MacBook Pro z czipem M4 Max z pewnością nie będzie tani. W przypadku poprzednich modeli z układem M3 Max trzeba było zapłacić od 18699 zł i w tym roku zapewne będzie podobnie.

Oczywiście dla mniej wymagających klientów będą dostępne laptopy z procesorem M4, których ceny powinny startować od kwoty około 9 tys. zł. Szczegóły poznamy dziś po południu, gdy gigant z Cupertino oficjalnie zaprezentuje nowe komputery przenośne. Niedługo po tym rozpocznie się przedsprzedaż, a rynkowy debiut powinien mieć miejsce 8 listopada. Jeśli czekacie na tańsze notebooki z serii Air, to mają one zostać odświeżone dopiero w pierwszej połowie 2025 r. Nie pozostaje więc nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość i wypatrywać kolejnych informacji.

źródło: opracowanie własne