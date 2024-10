Mac Mini M4 wygląda jak mały Mac Studio. Jest specyfikacja

Mac Mini M4 to nowy komputer Apple, którego premiera jest blisko. Tymczasem jego wygląd nie został dochowany w tajemnicy. Maszyna przypomina małego Maca Studio, ale w bardziej kompaktowej formie. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna komputera Mac Mini M4. Do wyboru będą wersje z dwoma procesorami.

Mac Mini M4 to nowy komputer Apple, którego premiera odbędzie się na dniach. Jego dokładny design dotychczas owiany był tajemnicą. Tymczasem przecieku dopuścił się Amazon, w którego ofercie dostrzeżono sprzęt. Przy okazji pojawia się częściowa specyfikacja techniczna maszyny. Zobaczmy, co już wiemy o tym urządzeniu.

Nowy Mac Mini M4 jak mały Mac Studio

Dotychczasowe przecieki sugerowały, że nowy Mac Mini M4 zostanie zamknięty w kompaktowej obudowie rozmiarami zbliżonej do Apple TV. Nie będzie jednak inspirowany tym konkretnym urządzeniem, a innym komputerem z logo nadgryzionego jabłka.

Mowa o Macu Studio. Amazon udostępnił grafiki, z których wynika, że nowy Mac Mini z czipem Apple M4 wygląda bardzo podobnie. Na pierwszy rzut oka jest po prostu znacznie mniejszy, choć różnic jest więcej. Z przodu obudowy można dostrzec dwa złącza USB C oraz okrągły element i prawdopodobnie jest to dioda sygnalizująca pracę komputera. Czytnika kart pamięci nie ma.

Tyłu nie widać, ale plotki mówią o tym, że znajdą się tam trzy dodatkowe porty USB i HDMI. Zabraknie tradycyjnych USB A, których Apple miało się pozbyć. Pewnie nie zabraknie także interfejsu Ethernet i gniazdka dla zasilacza. Do wyboru ma być jeden wariant kolorystyczny i będzie nim srebrny.

Specyfikacja techniczna komputera Apple Mac Mini M4

Kompletna specyfikacja techniczna komputera Mac Mini M4 nie jest na razie znana, ale pewne szczegóły już są. Pod tym względem maszyna wypada lepiej od nowego iMaca, który zadebiutował w ofercie wczoraj.

Częściowa specyfikacja techniczna komputera Apple Mac Mini M4.

Widzimy, że do wyboru będą dwa warianty procesora Apple M4. Będzie to podstawowa wersja układu i Pro. Użytkownik będzie mógł wybrać czip z nawet 14 rdzeniami CPU oraz 20-rdzeniowym GPU. Maksymalny rozmiar zunifikowanej pamięci RAM to 64 GB. W podstawowej konfiguracji spodziewajmy się 16 GB. Natomiast na dane zostanie przeznaczony dysk SSD o pojemności od 256 GB do 8 TB.

Nowy Mac Mini M4 jest również gotowy na pakiet funkcji Apple Intelligence, który został udostępniony wczoraj z aktualizacją macOS 15.1, którą wydano z iOS 18.1. Ceny komputera nie są na razie znane i pewnie nie będą niskie. Premiera odbędzie się prawdopodobnie w środę. We wtorek spodziewamy się zapowiedzi nowych MacBooków Pro, które również otrzymają najnowsze procesory.

Apple przy okazji odświeżyło w poniedziałek akcesoria dla Maców. Mowa o klawiaturze Magic Keyboard, myszce Magic Mouse oraz gładziku Magic Trackpad. W nowych wersjach przestarzałe złącze Lightning wymieniono na port USB C.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods Pro

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne