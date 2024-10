iOS 18.1. Oficjalny wykaz zmian w Polsce. Jak zainstalować?

iOS 18.1 to najnowsza aktualizacja dla iPhone’ów, którą można pobierać już także w Polsce. Co prawda, bez funkcji z pakietu Apple Intelligence i oficjalny wykaz zmian w kraju o tym nie wspomina. Jak zainstalować iOS 18.1 na iPhonie oraz co warto wiedzieć o uaktualnieniu? Nowości na szczęście nie brakuje.