iOS 18.1, iPadOS 18.1, macOS 15.1 i watchOS 11.1 do pobrania. Co nowego?

iOS 18.1, iPadOS 18.1, macOS 15.1 i watchOS 11.1 to nowe aktualizacje dla sprzętów Apple. Co nowego tu znajdziemy? Nowości nie brakuje. Wraz z iOS 18.1, iPadOS 18.1 oraz macOS 15.1 pojawiają się pierwsze funkcje z pakietu Apple Intelligence. Na tym jednak nie koniec, bo firma przygotowała znacznie więcej.

iOS 18.1, iPadOS 18.1, macOS 15.1 i watchOS 11.1 to nowe aktualizacje dla systemów Apple, które udostępniono zgodnie z zapowiedziami. Nastąpiło to po kilku tygodniach publicznego programu pilotażowego wersji beta. W zeszłym tygodniu testerzy oraz deweloperzy otrzymali wydania RC. Teraz przyszedł czas na premierę dla wszystkich użytkowników zgodnych sprzętów. Co nowego tu znajdziemy?

Co nowego w iOS 18.1, iPadOS 18.1, macOS 15.1 i watchOS 11.1

iOS 18.1, iPadOS 18.1, macOS 15.1 oraz watchOS 11.1 to większe aktualizacje oprogramowania, gdzie nie zabrakło nowych funkcji. Najważniejsze nowości obejmują pierwsze narzędzia z pakietu Apple Intelligence. Są to:

Narzędzia do pisania

Nowy wygląd i opcje dla Siri

Funkcje AI dla aplikacji Zdjęcia

Powiadomienia z podsumowaniami i nie tylko

Oczywiście na iPhone’ach z iOS 18.1 w Polsce z pakietu Apple Intelligence na razie nie skorzystamy. Można to jednak zrobić na komputerach Mac z zainstalowaną aktualizacją macOS 15.1 Sequoia. W tym celu należy ustawić język na angielski (amerykański) i region na Stany Zjednoczone. Potem trzeba dopisać się do kolejki i czekać na aktywację nowości.

Apple w iOS 18.1, iPadOS 18.1 oraz macOS 15.1 umieściło więcej nowości. To nie tylko funkcje AI. Na uwagę zasługuje możliwość nagrywania rozmów w aplikacji Telefon, test słuchu dla słuchawek AirPods Pro 2 czy nowa opcja w przycisku sterowanie aparatem z iPhone’ów 16. Natomiast w przypadku Maców warto wspomnieć o przeciąganiu i upuszczaniu dla iPhone Mirroring. Są też poprawki znalezionych błędów, w tym uciążliwych problemów oraz dotyczących zabezpieczeń.

Apple udostępnia też tvOS 18.1 i visionOS 2.1

Dziś spodziewamy się również aktualizacji na pozostałe urządzenia z logo nadgryzionego jabłka. Są to visionOS 2.1, nowe oprogramowanie dla HomePodów oraz tvOS 18.1. Natomiast dla użytkowników iPhone’ów i iPadów z poprzednimi wersjami systemów przygotowano łatki iPadOS oraz iOS 17.7.1.

Nowe aktualizacje na sprzęty Apple są już dostępne. Można je pobrać udając się do sekcji Ustawienia, Ogólne oraz Uaktualnienia. Pamiętając, że instalacja nowego oprogramowania będzie wiązała się z koniecznością ponownego uruchomienia urządzeń, w celu wprowadzenia wszystkich zmian.

iOS 18.1, iPadOS 18.1, macOS 15.1 i watchOS 11.1 są już dostępne.

Apple obecnie testuje już kolejne wersje własnych systemów operacyjnych, wśród nich jest iOS 18.2, które wprowadza kolejne funkcje z pakietu AI i nie tylko. Te aktualizacje zostaną udostępnione w sfinalizowanej wersji dopiero za kilka tygodni. Spodziewajmy się, że nastąpi to w grudniu.

