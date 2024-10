MacBook Air M4 w drodze. Kiedy pojawi się nowy laptop Apple?

MacBook Air M4 to nadchodzący laptop Apple, którego produkcja ma ruszyć w niedługim czasie. Kiedy odbędzie się premiera tego komputera? Raczej nieprędko. Wiele wskazuje na to, że nowy MacBook Air M4 trafi do oferty Apple w 2025 r. Prawdopodobnie nastąpi to wiosną przyszłego roku. Co już wiemy o tym urządzeniu?