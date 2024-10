Mac Mini M4 i MacBook Pro M4. Kiedy premiera nowych komputerów Apple?

Mac Mini M4 i MacBook Pro M4 to nowe komputery Apple, których debiut jest blisko. Kiedy odbędzie się premiera tych maszyn? Nowe plotki mówią o tym, że już za kilka dni. Apple w nowych komputerach Mac Mini oraz MacBook Pro umieści czipy z serii M4 i wiemy, że do wyboru będą różne konfiguracje sprzętowe.

Aktualizacja: nowy iMac i Mac Mini M4 oraz MacBook Pro M4 zostaną zaprezentowane w przyszłym tygodniu. Greg Joswiak z Apple przekazał, że czeka nas tydzień obfitujący w nowości. Nie spodziewajmy się jednak konferencji, ale każdego dnia w ofercie powinien pojawiać się nowy produkt.

Mac Mini M4 oraz MacBook Pro M4 to komputery Apple, które w przeciekach pojawiają się od dawna. Niedawno nowy laptop został uwieczniony na wideo, co w przypadku produktów tej firmy jest pewną „nowością”. Rodzi się jednak pytanie: to kiedy premiera nowych sprzętów z logo nadgryzionego jabłka? Wiele wskazuje na to, że jest już bardzo blisko.

Kiedy premiera komputerów Mac Mini M4 i MacBook Pro M4

Głos w tej sprawie zabrał niezastąpiony Mark Gurman z Bloomberga, który w przeszłości wielokrotnie serwował nam sprawdzone informacje z obozu Apple. Źródło twierdzi, że MacBook Pro M4 i Mac Mini M4 zadebiutują w ciągu kilku najbliższych dni. Jak dodał, przed firmą jest bardzo pracowity okres.

Najpierw, bo już w poniedziałek, czeka nas premiera iOS 18.1 z pierwszymi funkcjami z pakietu Apple Intelligence. Tego samego dnia zostaną także udostępnione aktualizacje oprogramowania na pozostałe sprzęty. Potem przyjdzie czas na podsumowanie wyników za poprzedni kwartał, w tym informacje o sprzedaży nowych iPhone’ów 16. W międzyczasie mamy jednak zobaczyć nowe produkty.

Wiemy, że Mac Mini M4 i MacBook Pro M4 zostaną zaprezentowane w przyszłym tygodniu, który rozpocznie się 28 października. Bardzo możliwe, że nastąpi to jeszcze w poniedziałek lub wtorek. Sprzedaż komputerów miałaby rozpocząć się w piątek, czyli 1 listopada.

Nadal jednak nie ma pewności, czy będzie temu towarzyszył jakiś specjalny event. W zeszłym roku 30 października odbyło się wydarzenie „Scary Fast”, które poświęcono komputerom z czipami M3. Czy tak samo będzie w przypadku sprzętów z układem M4? Teoretycznie firma powinna już w tym momencie to potwierdzić, a nic takiego na razie nie nastąpiło.

Nie tylko Mac Mini M4 i MacBook Pro M4

Nowy i bardzo kompaktowy Mac Mini M4 oraz laptopy z serii MacBook Pro M4 to nie jedyne nowości Apple, których spodziewamy się w przyszłym tygodniu. Ma również pojawić się nowy iMac, który to również zostanie dozbrojony w najnowszy procesor. Następnie mamy dedykowane akcesoria. Są to klawiatura Magic Keyboard, gładzik Magic Trackpad i mysz Magic Mouse. Wszystkie z nich mają dostać złącza USB C.

Wiemy, że w przyszłym tygodniu Apple nie planuje wprowadzić nowych MacBooków Air czy kolejnych generacji iPadów. Model Mini 7 z czipem A17 Pro został zapowiedziany w zeszłym tygodniu i na tym na razie koniec nowości spod znaku tabletów z systemem iPadOS.

