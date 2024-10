iOS 18.1. Przeczytaj, zanim zainstalujesz nową aktualizację dla iPhone’a

iOS 18.1 to nowa aktualizacja dla iPhone’a, którą Apple udostępni w przyszłym tygodniu. Co warto wiedzieć przed jej instalacją? W jednym miejscu zebrałam ważne informacje i wskazówki. Z pewnością warto się z nimi zapoznać przed instalacją iOS 18.1 na iPhonie, gdzie producent wprowadził niemało nowości.

iOS 18.1 to nowa i pierwsza aktualizacja funkcyjna dla iPhone’ów dla osiemnastej wersji oprogramowania, która do niedawna dostępna była w wersji beta. W tym tygodniu Apple udostępniło wydanie RC. To oznacza, że uaktualnienie trafi w ręce wszystkich zgodnych telefonów z logo nadgryzionego jabłka już w przyszłym tygodniu. Co warto wiedzieć przed instalacją software? Zebrałam ważne informacje w jednym miejscu.

Aktualizacja iOS 18.1 wprowadza nowości

Nowości w iOS 18.1 trochę jest. Producent wprowadza tu pierwsze funkcje z pakietu Apple Intelligence, które zapowiedziano w trakcie czerwcowego WWDC24. Wśród nich mamy narzędzia pisania, udoskonalenia dla Siri czy nowe opcje dla aplikacji Zdjęcia i powiadomień. Kolejne są już w przygotowaniu i znajdują się na etapie testów w wersji beta z numerkiem 18.2. W Polsce na razie z nich nie skorzystamy, a więc trzeba obejść się smakiem. Na szczęście przygotowano także inne nowe funkcje.

Aktualizacja iOS 18.1 wprowadza do iPhone’ów długo wyczekiwane nagrywanie rozmów w aplikacji Telefon. Następnie mamy udoskonalenia dla kamery, w tym nową opcję dla przycisku sterowanie aparatem z modeli 16. Natomiast dla użytkowników słuchawek AirPods Pro 2 przygotowano test i ochronę słuchu, ale tych nowości w Polsce również na razie nie będzie.

Warto też wspomnieć o poprawkach błędów i innych ulepszeniach. Usunięto błąd dotyczący restartowania się iPhone’ów 16 czy dodano nowe opcje w centrum sterowania.

Jak zainstalować iOS 18.1 na iPhonie?

Spodziewajmy się, że aktualizacja iOS 18.1 stanie się dostępna dla wszystkich użytkowników kompatybilnych iPhone’ów już na początku tygodnia. Pewnie nastąpi to w poniedziałek, na co wskazują przecieki. Chcąc zainstalować nowe oprogramowanie trzeba będzie udać się na telefonie do sekcji Ustawienia, Ogólne i Uaktualnienia.

Jak zainstalować iOS 18.1? Instalacja aktualizacji na iPhone’ach jest prosta.

Wraz z nową aktualizacją dla iPhone’ów zostaną zaktualizowane także inne sprzęty z logo nadgryzionego jabłka. Mowa o uaktualnieniach iPadOS i tvOS oraz nowym software dla HomePodów z numerkami 18.1 oraz watchOS 11.1 i macOS 15.1 Sequoia.

Z instalacją iOS 18.1 na iPhone’ach warto chwilę się wstrzymać

Oczywiście z natychmiastową instalacją iOS 18.1 najpierw warto się przez chwilę wstrzymać. Dobrym przykładem zachowania ostrożności jest druga wersja beta oprogramowania z numerkiem 17.3. Znalazł się tam błąd, który uceglał iPhone’y i trzeba je było przywracać ręcznie. Dlatego warto dmuchać na zimne i odczekać przynajmniej godzinę czy dwie od momentu premiery. Po to, aby upewnić się, że nie ma żadnych raportów ze strony użytkowników na temat wadliwego działania.

