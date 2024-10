iOS 18.2 to nie tylko Apple Intelligence. Jakie nowości z aktualizacją?

iOS 18.2 to duża aktualizacja dla iPhone’ów, w której spory nacisk postawiono na rozwój Apple Intelligence. To jednak nie jedyne nowości z uaktualnienia. Wraz z iOS 18.2 Apple wprowadziło także inne zmiany oraz nowe funkcje. Co nowego tu znajdziemy? Rzućmy sobie na to okiem.

iOS 18.2 to nowa aktualizacja dla iPhone’ów, która jest już dostępna w wersji beta. Wiemy, że wprowadza ona kolejne nowości z pakietu Apple Intelligence. Są to Genmoji i Image Playground czy integracja z ChatGPT oraz Visual Intelligence. To jednak nie wszystko. Co nowego znajdziemy w tym uaktualnieniu, co nie jest związane z AI?

Nowości z iOS 18.2 niebędące częścią Apple Intelligence

Aktualizacja iOS 18.2 wprowadza do iPhone’ów także inne nowości. Wśród nich na pewno warto wymienić:

Kategoryzowanie w aplikacji Poczta – aplikacja wprowadza nowe kategorie, które odpowiadają za grupowanie poszczególnych typów wiadomości, na przykład obejmujące ważne, newslettery, transakcje czy oferty. Natomiast e-maile od jednego nadawcy czy źródła są łączone.

Aplikacje domyślne w UE – Apple daje użytkownikom z Unii Europejskiej większą kontrolę nad domyślnymi aplikacjami. Można je zmienić w ustawieniach i dotyczy to poczty e-mail, wiadomości, połączeń, przeglądarki internetowej, haseł i kodów oraz klawiatur.

Usuwanie wbudowanych aplikacji – ponownie są to nowości, które stworzono z myślą o rynku europejskim. Apple daje możliwość usunięcia kolejnych apek. Są to m.in. Zdjęcia, App Store, Wiadomości, Aparat czy Safari.

Notatki głosowe – producent dodał możliwość nakładania na siebie dwóch ścieżek. Jest również opcja rozdzielania.

Zmiany w centrum sterowania – Apple dodało nowy skrót i jest nim Napisz do Siri. Usunięto też łączność satelitarną z połączeń i zmieniono ikonę adaptacyjnego audio.

Dodano polubienia kategorii w aplikacji Podcasty.

Blokowanie nieodpowiednich treści – funkcja pojawiła się w Australii, gdzie użytkownicy mogą zgłaszać niestosowną zawartość do Apple. Następnie zostaną podjęte działania, w tym związane z ewentualnym raportowaniem do stosownych służb.

iOS 18.2 wprowadza również wiele innych pomniejszych zmian. Na nowe uaktualnienie dla iPhone’ów trochę sobie jednak poczekamy.

Kiedy aktualizacja iOS 18.2 dla iPhone’ów

Apple na razie każe nam jeszcze czekać na finalne wydanie systemu z numerkiem 18.1, które ma zostać udostępnione wszystkim użytkownikom iPhone’ów w poniedziałek. Aktualizacja iOS 18.2 pojawi się dopiero za kilka tygodni. Kiedy dokładnie?

Konkretnego terminu na razie nie ma, bo jest na to zbyt wcześnie. Wszak dopiero co uruchomiono program pilotażowy. Spodziewajmy się, że potrwa on kilka tygodni. Sfinalizowana aktualizacja powinna być gotowa w okolicy połowy grudnia. Do tego czasu czeka nas kilka wersji beta.

źródło: opracowanie własne