iOS 18.2 beta 1 już jest. Co nowego z aktualizacją dla iPhone’ów?

iOS 18.2 beta 1 to pierwsze wydanie poglądowe nowego oprogramowania dla iPhone’ów. Co nowego tu znajdziemy? Nowości nie brakuje i nie są to tylko nowe funkcje z pakietu Apple Intelligence. Spodziewajmy się, że program pilotażowy iOS 18.2 beta potrwa kilka tygodni. Aktualizacja powinna być gotowa w grudniu.