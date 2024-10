iOS 18.1 RC i iPadOS 18.1 RC dostępne. Co nowego wnosi aktualizacja?

iOS 18.1 RC i iPadOS 18.1 to nowe uaktualnienia dla iPhone’ów oraz iPadów, które Apple udostępniło testerom. To oznacza, że finalna aktualizacja dla wszystkich jest blisko. Co nowego znajdziemy w iOS 18.1 RC oraz iPadOS 18.1 RC? Nowości w tych systemach nie brakuje. Apple udostępniło oficjalny wykaz zmian.

iOS 18.1 RC to aktualizacja, która do niedawna znajdowała się w fazie beta testów. Apple udostępniło finalny build deweloperom oraz członkom biorącym udział w publicznym programie pilotażowym zgodnie z zapowiedziami. Wraz z iPadOS 18.1 RC. Uaktualnienie dla wszystkich użytkowników zostanie udostępnione za kilka dni. Co nowego tu znajdziemy? Oficjalny wykaz nowości widoczny jest poniżej.

Aktualizacja iOS 18.1 RC i iPadOS 18.1 RC – co nowego / wykaz nowości

Ta aktualizacja wprowadza pierwszy zestaw funkcji obsługiwanych przez Apple Intelligence, system osobistej inteligencji, który odblokowuje potężne nowe sposoby komunikacji, pracy i wyrażania siebie, jednocześnie chroniąc Twoje dane dzięki niezwykłemu krokowi naprzód w zakresie prywatności w AI. Ta wersja zawiera również ulepszenia w sterowaniu aparatem, możliwość robienia zdjęć przestrzennych, nagrywania rozmów telefonicznych i inne funkcje, poprawki błędów i aktualizacje zabezpieczeń dla Twojego iPhone’a.

Apple Intelligence (wszystkie modele iPhone’a 16, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max)

Narzędzia do pisania

Narzędzia do pisania są dostępne niemal wszędzie, gdzie piszesz, umożliwiając przepisywanie, korektę i podsumowywanie tekstu bezpośrednio w aplikacji, w której pracujesz

Rewrite sugeruje różne wersje tekstu, dzięki czemu możesz wybrać kombinację płynności i sformułowań, która najbardziej Ci odpowiada

Proofread umożliwia przeglądanie sugerowanych ulepszeń tego, co piszesz, takich jak poprawki gramatyczne i udoskonalenia językowe

Summarize umożliwia zaznaczanie tekstu, gdziekolwiek piszesz, i generowanie wysokiej jakości podsumowania

Siri

Nowy wygląd obejmuje świecące światło, które owija się wokół krawędzi ekranu, animuje się responsywnie na dźwięk Twojego głosu i pozwala przewijać lub pisać podczas rozmowy z Siri

Pisz do Siri, gdy nie chcesz wypowiadać prośby na głos, dwukrotnie stukając w dół ekranu

Bogatsze rozumienie języka umożliwia Siri śledzenie, jeśli się potkniesz lub zmienisz zdanie w środku zdania

Kontekst konwersacyjny jest utrzymywany w trakcie sesji, dzięki czemu możesz bardziej naturalnie odnosić się do czegoś, co powiedziałeś w niedawnej prośbie lub do czegoś, co Siri wspomniała w niedawnej odpowiedzi

Wiedza o produktach pomaga uzyskać odpowiedzi na tysiące pytań dotyczących funkcji i ustawień produktów Apple

Ulepszenia głosu sprawiają, że Siri brzmi bardziej naturalnie, ekspresyjnie i wyraźnie

Zdjęcia

Wyszukiwarka zdjęć umożliwia znajdowanie zdjęć i filmów wideo po prostu poprzez opisanie tego, czego szukasz

Oczyszczanie usuwa rozproszenia ze zdjęć

Filmy pamięciowe można tworzyć, opisując historię, którą chcesz zobaczyć

Powiadomienia

Podsumowania powiadomień ułatwiają nadrabianie powiadomień dzięki szybkiemu podsumowaniu najważniejszych informacji

Reduce Interruptions to nowa funkcja Focus, która zapewnia, że ​​najpilniejsze powiadomienia dotrą do Ciebie, jednocześnie wyciszając potencjalne rozproszenia

Inteligentna odpowiedź w aplikacji Mail i Wiadomościach pomaga szybko odpowiadać na wiadomości za pomocą sugerowanych odpowiedzi

Wiadomości priorytetowe w aplikacji Mail rozumieją treść wiadomości i nadają priorytet tym, które wymagają Twojej uwagi, wyświetlając je na górze skrzynka odbiorcza

Podsumowania transkrypcji w aplikacji Notatki zapewniają inteligentnie utworzone podsumowanie transkrypcji z nagrania audio lub nagrania rozmowy

Telefon

Nagrania i transkrypcje rozmów pozwalają nagrywać rozmowy na żywo i transkrybować je w aplikacji Notatki, z automatycznym ogłoszeniem, że rozmowa jest nagrywana

Aparat

Sterowanie aparatem może szybko przełączyć się na przednią kamerę TrueDepth (iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max)

Przestrzenne robienie zdjęć wraz z przestrzennym robieniem filmów jest dostępne w nowym trybie aparatu przestrzennego (iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max)

AirPods

Funkcja testu słuchu zapewnia naukowo potwierdzone wyniki testu słuchu w zaciszu domu (przeznaczona dla użytkowników w wieku 18 lat i starszych)

Funkcja aparatu słuchowego zapewnia spersonalizowaną, kliniczną pomoc, która jest automatycznie stosowana do dźwięków w otoczeniu, a także muzyki, filmów i połączeń (przeznaczona dla użytkowników w wieku 18 lat i starszych z odczuwaną łagodną lub umiarkowaną utratą słuchu)

Funkcja ochrony słuchu pomaga użytkownikom zminimalizować narażenie na głośny hałas otoczenia we wszystkich trybach słuchania (dostępne w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie)

Funkcje wymagają AirPods Pro 2 z oprogramowaniem układowym w wersji 7B19 lub nowszej.

Ta aktualizacja zawiera również następujące ulepszenia i poprawki błędów:

Centrum sterowania ma nowe opcje dodawania kontroli łączności indywidualnie i resetowania konfiguracji

RCS Business Messaging umożliwia łączenie się z firmami za pośrednictwem RCS (wymaga obsługi operatora)

Wyszukiwarka App Store umożliwia korzystanie z języka naturalnego, aby łatwiej znaleźć to, czego szukasz

Zaproszenia do znajomych w Game Center można wysyłać bezpośrednio z aplikacji

Kontakty i Sugestie znajomych, a odbiorcy mogą zobaczyć zaproszenia w skrzynce odbiorczej w Ustawieniach

Naprawia problem w Podcastach, w którym nieodtworzone odcinki są oznaczane jako odtworzone

Naprawia problem, w którym filmy nagrane w rozdzielczości 4K 60, gdy urządzenie jest ciepłe, mogły się zacinać podczas czyszczenia odtwarzania wideo w Zdjęciach

Naprawia problem, w którym cyfrowe kluczyki samochodowe mogą nie odblokować ani uruchomić pojazdu z pasywnym wejściem po przywróceniu z kopii zapasowej lub przeniesieniu bezpośrednio z innego iPhone’a

Naprawia problem, w którym iPhone 16 lub modele iPhone’a 16 Pro mogą nieoczekiwanie się zrestartować

Co nowego w iOS 18.1 RC? Aktualizacja wnosi sporo nowości.

Niektóre funkcje mogą nie być dostępne we wszystkich regionach lub na wszystkich urządzeniach Apple. Aby uzyskać informacje na temat zawartości związanej z bezpieczeństwem w aktualizacjach oprogramowania Apple, odwiedź tę witrynę.

Apple odda iOS 18.1 i iPadOS 18.1 dla wszystkich za kilka dni

Wydania RC aktualizacji iOS 18.1 oraz iPadOS 18.1 skierowane są do testerów i deweloperów. Ci mają teraz kilka dni, aby sprawdzić, że wszystko działa jak należy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to oprogramowanie powinno zostać oddane w ręce wszystkich użytkowników iPhone’ów i iPadów na początku przyszłego tygodnia. Ma to nastąpić w kolejny poniedziałek, czyli 28 października. Wtedy otrzymają oni nowe funkcje.

Apple niedługo po udostępnieniu finalnych wersji nowych aktualizacji powinno rozpocząć beta testy kolejnych uaktualnień. Mowa oczywiście o iOS 18.2 i iPadOS 18.2, które zapewne też wniosą sporo nowości. Część z nich już znamy. Pojawią się Image Playgroud i Genmoji oraz Visual Intelligence.

