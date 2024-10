iPad Mini 7 oficjalnie. Cena i specyfikacja tabletu Apple

iPad Mini 7 to nowy tablet Apple, którego premiera odbyła się bez hucznej konferencji. Specyfikacja techniczna obejmuje mocny czip A17 Pro ze wsparciem dla Apple Intelligence. Cena tabletu iPad Mini 7 nie jest niska, ale urządzenie oferuje mocne wyposażenie oraz wiele użytecznych funkcji.

iPad Mini 7 to nowy tablet Apple, którego premiera odbyła się nieco wcześniej, niż wskazywały ostatnie przecieki. Producent postanowił dłużej nie czekać i poinformował o dodaniu nowego modelu do portfolio produktów. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena oraz specyfikacja techniczna urządzenia.

Cena tabletu iPad Mini 7 nie jest niska

iPad Mini 7. generacji nie jest tanim tabletem. Cena w przypadku podstawowej konfiguracji sprzętowej została ustalona na poziomie 2599 złotych. Do wyboru są także modele mające 256 GB (3099 zł) lub 512 GB (4099 zł) miejsca na dane. Za wbudowany modem 5G trzeba dopłacić 800 zł.

Do wyboru są cztery warianty kolorystyczne obudowy. Są to niebieskie, fioletowy, gwiezdna szarość oraz księżycowa poświata. Etui Smart Folio dla nowego tabletu sprzedawane jest w cenie 329 zł. W zestawie nie ma ładowarki. Klient może liczyć tylko na przewód z końcówkami USB C.

Ekran Liquid Retina oraz czip Apple A17 Pro

Tablet iPad Mini 7 ma 8,3-calowy wyświetlacz typu Liquid Retina wykonany w technologii IPS LCD. Rozdzielczość ekranu to 2266 × 1488 pikseli, a jasność maksymalna wynosi 500 nitów. Urządzenie pozwala na pracę z użyciem elektronicznych ołówków Apple Pencil Pro i w wersji z USB C.

Procesor to czip A17 Pro, a więc ten sam 6-rdzeniowy układ, który znamy z iPhone’ów 15 Pro. To mocny czip, który ma 5-rdzeniowe GPU oraz zapewnia obsługę funkcji z pakietu Apple Intelligence. Znajdziemy tu też 16-rdzeniowy system Neural Engine. Rozmiar pamięci RAM nie jest znany, ale najpewniej jest to 8 GB. Natomiast na dane przeznaczono 128, 256 lub 512 GB miejsca na dane.

Aparat fotograficzny 12 MP i bateria na godziny pracy

Apple w tablecie iPad Mini 7 zdecydowało się na pojedynczy aparat fotograficzny, który ma obiektyw ze światłem f/1.8 połączony z 12-megapikselowym sensorem. Kamera FaceTime również ma 12-megapikselowy czujnik. Energię dostarcza bateria 19,3 Wh. Apple deklaruje na jednym naładowaniu do 9 godzin pracy.

Znajdziemy tu również Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 czy opcjonalny modem 5G, ale tylko z obsługą sub-6 GHz (bez mmWave). Całość pracuje pod kontrolą systemu iPadOS 18. Specyfikacja techniczna tabletu widoczna jest niżej.

Apple iPad Mini 7 – specyfikacja techniczna

8,3-calowy ekran Liquid Retina o rozdzielczości 2266 × 1488 pikseli i jasności do 500 nitów

procesor Apple A17 Pro z 5-rdzeniowym GPU

8 GB pamięci RAM

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka FaceTime 12 MP

aparat fotograficzny f/1.8 12 MP

bateria 19,3 Wh

Wi-Fi 6E (802.11ax)

Bluetooth 5.3

modem 5G + eSIM (opcjonalnie)

Touch ID

złącze USB C

293 lub 297 g

iPadOS 18

źródło: opracowanie własne