iPhone SE 4 będzie miał coś z iPhone’a 7 Plus. Zmiany potwierdza case

iPhone SE 4 to nadchodzący smartfon Apple, którego premiera odbędzie się wcześnie w 2025 r. W sieci pojawiło się zdjęcie, które prezentuje case dla tego telefonu. Fotka ujawnia nam, że aparat fotograficzny może być podobnie zaprojektowany do kamery iPhone’a 7 Plus sprzed kilku lat. Jakie zmiany planuje producent?

iPhone SE 4 to smartfon, który Apple chce wprowadzić do oferty już za kilka miesięcy. Ma to nastąpić w pierwszym kwartale 2025 r. Tymczasem mamy okazję zobaczyć zdjęcie, które prezentuje case dla nowego telefonu. Można tu dostrzec pewne zmiany, które planowane są z myślą o designie.

Aparat podobny do kamery modelu iPhone 7 Plus

Zdjęcie udostępnił w platformie X leaker Sonny Dickson. Na poniższej fotce widoczny jest case dla smartfona iPhone SE 4, który ujawnia nam przybliżony design tylnego elementy obudowy. Wycięcie dla aparatu fotograficznego przynosi pewne skojarzenia z telefonem Apple sprzed kilku lat.

Widzimy, że kształt aparatu fotograficznego nawiązuje do tego, co Apple wprowadziło wraz z modelem iPhone 7 Plus z września 2016 r. Był to pierwszy smartfon z logo nadgryzionego jabłka, który otrzymał podwójny aparat fotograficzny. Jego elementy umieszczono na wyspie w kształcie pigułki. Co to mówi nam o modelu SE 4?

Case ujawnia, że aparat fotograficzny smartfona iPhone SE 4 czekają zmiany. Nie znajdziemy tu jednak dwóch obiektywów. Kamera powinna być pojedyncza, ale spodziewajmy się nowego sensora z 48-megapikselowym czujnikiem. Obok znajdzie się dioda doświetlająca LED oraz mikrofon. Stąd właśnie takie, a nie inne wycięcie w etui.

Apple iPhone SE 4 wprowadzi liczne zmiany

Wiemy, że Apple w smartfonie iPhone SE 4 planuje różne zmiany oraz udoskonalenia. Fotka case’u ujawnia nam jednak, że nie ma co liczyć na przycisk sterowanie aparatem, który zaimplementowano w modelach z serii 16. Tego elementu zabraknie, ale pojawią się inne nowości.

iPhone SE 4 otrzyma ekran OLED-owy z notchem oraz funkcją Face ID. Będzie to wyświetlacz o przekątnej około 6,1 cala. Następnie mamy nowy procesor A18 z 8 GB pamięci operacyjnej RAM, co pozwoli na płynną obsługę funkcji z pakietu Apple Intelligence. To rozwiązanie może sprawić, że będzie to główny motor napędzający sprzedaż telefonu. Wśród nowości nie zabraknie również złącza USB C, które zastąpi przestarzałe Lightning.

Apple planuje wprowadzić do oferty model iPhone SE 4 w pierwszym kwartale 2025 r. Powinno to nastąpić w okolicy marca. Producent dokłada starań, aby cena telefonu została utrzymana na poziomie poniżej 500 dolarów (w podstawowej konfiguracji sprzętowej). Spodziewajmy się, że cel ten zostanie osiągnięty. Pomimo rosnących kosztów produkcji. Na więcej informacji trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

