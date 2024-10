iOS 18.0.2 przed iOS 18.1? Użytkownicy iPhone’ów nadal zgłaszają problemy

iOS 18.0.2 to być może najbliższa aktualizacja dla iPhone’ów. Z czego to wynika? Użytkownicy telefonów nadal zgłaszają pewne problemy i Apple może nie czekać z ich rozwiązaniem do momentu wydania iOS 18.1, który pojawi się pod koniec października. Co to za błędy, na które skarżą się właściciele iPhone’ów?

Apple udostępniło iOS 18.0.1 w zeszłym tygodniu. Była to pierwsza aktualizacja uzupełniająca dla systemu z września. Obecnie użytkownicy iPhone’ów czekają na wydanie z numerkiem 18.1. Tymczasem nie można wykluczyć, że wcześniej zostanie udostępnione uaktualnienie iOS 18.0.2, które wprowadzi poprawki kolejnych błędów.

iOS 18.1 z Apple Intelligence dla iPhone’ów pod koniec października

Wiemy, że Apple obecnie finalizuje pomału prace nad iOS 18.1, czyli większą aktualizacją z nowymi funkcjami, której premiera odbędzie się jeszcze w tym miesiącu. Wiemy, że nastąpi to dopiero za ponad dwa tygodnie, bo 28 października.

Aktualizacja iOS 18.1 wprowadzi pierwsze funkcje z pakietu Apple Intelligence, ale to nie wszystko. W drodze są także inne nowości, w tym nagrywanie rozmów na iPhone’ach czy nowe przełączniki w centrum sterowania, które to dodano w ostatniej wersji beta 6. Na sporo innych funkcji trzeba będzie poczekać do wydania z numerkiem 18.2.

Oczywiście w nadchodzącej aktualizacji dla iPhone’ów pojawią się również poprawki znalezionych błędów. Czy jednak Apple będzie chciało czekać z rozwiązaniem wszystkich usterek jeszcze ponad dwa tygodnie? Niekoniecznie.

Aktualizacja iOS 18.0.2 z poprawkami niewykluczona

Apple boryka się z pewnymi problemami, które użytkownicy iPhone’ów zgłaszają nawet po zainstalowaniu ostatniej łatki z numerkiem 18.0.1. Co to za niedogodności?

Część użytkowników iPhone’ów 16 skarży się na problemy, które objawiają się nagłym zamykaniem aplikacji aparatu. Skoro przy kamerze jesteśmy, to do tego dochodzi również pewien mankament związany z niebieskimi przebarwieniami na zdjęciach z dużym naświetlaniem. To jednak problem, który nie do końca musi być usterką i wymagałoby to szerszego omówienia.

Do tego dochodzą także pewne niedogodności dotyczące czasu pracy na baterii, na co uskarża się część właścicieli iPhone’ów. Wszystkie te błędy zapewne da się rozwiązać drogą programową, a więc poprzez odpowiednią aktualizację. I może to być na przykład mniejsza łatka iOS 18.0.2, która mogłaby zostać udostępniona jeszcze przed wydaniem z numerkiem 18.1.

Jeśli Apple rzeczywiście planuje udostępnić iOS 18.0.2 przed patchem z numerem 18.1, to powinno to nastąpić w ciągu najbliższych dni. Pewnie w przyszłym tygodniu, bo już na początku kolejnego testerzy dostaną wydanie RC większego uaktualnienia, a więc w zasadzie już sfinalizowana wersja, która to 28 października zostanie oddana w ręce wszystkich użytkowników. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się wkrótce.

