MacBook Pro M4 blisko. Jest unboxing laptopa Apple na wideo

MacBook Pro M4 to nowy laptop Apple, którego premiera jest blisko. Tymczasem do sieci przedostało się wideo, na którym zarejestrowano unboxing komputera. To pierwszy raz, gdy tego typu materiał pojawia się w internecie na długo przed debiutem nowego jabłka. Co zaoferuje MacBook Pro M4 pod kątem wyposażenia?

MacBook Pro M4 to jeden z nowych komputerów Apple z najnowszym czipem, których premiery spodziewamy się w ciągu kilku najbliższych tygodni. Niedawno wspominaliśmy wam o zdjęciu opakowania. Tam pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna laptopa. Teraz mamy okazję zobaczyć unboxing na wideo. Jest to z pewnością bardzo ciekawy przypadek, który w historii giganta z Cupertino nie był wcześniej odnotowany.

Unboxing laptopa MacBook Pro M4 na wideo

Do sieci przedostało się wideo z laptopem MacBook Pro M4, które pochodzi z jednej zamkniętych rosyjskich grup na Facebooku. Materiał prezentuje unboxing nowego komputera i jest to o tyle ciekawe, że dotychczas w przypadku produktów Apple nie dochodziło do tego typu przecieków na kilka tygodni przed oficjalną premierą, która to ma odbyć się pomiędzy końcem października a początkiem listopada.

W przeszłości mogliśmy zobaczyć zdjęcia czy rendery nadchodzących produktów Apple, jeszcze przed ich rynkową premierą. Nie było to jednak urządzenie z oryginalnym pudełkiem, które ma dopiero trafić do sprzedaży. Jest to więc z pewnością interesujące.

Unboxing laptopa MacBook Pro M4 ujawnia nam szczegóły związane z opakowaniem oraz specyfikacją techniczną komputera. Na pudełku umieszczono informacje dotyczące wyposażenia urządzenia.

Specyfikacja laptopa MacBook Pro M4

Wspomniany laptop to nowy MacBook Pro M4 w wersji z 14-calowym wyświetlaczem Retina. Urządzenie ma nowy procesor Apple, który zaoferuje około 25 proc. lepszą wydajność w porównaniu do czipu M3. Jest to wariant układu mający 10 rdzeni CPU. Będzie on wspomagany przez co najmniej 16 GB pamięci RAM i jest to zmiana na plus. Plotki związane ze zwiększeniem bazowej konfiguracji pamięci operacyjnej w Macach pojawiały się już wcześniej i wygląda na to, że były rzeczywiście prawdziwe.

Ponadto dowiadujemy się, że MacBook Pro M4 otrzyma trzy porty Thunderbolt 4. To kolejna zmiana na plus, bo w poprzedniej wersji komputera były dwa złącza tego typu (3. generacji). Poza tym maszyna jest w odcieniu Space Black, a to pozwala nam przypuszczać, że Apple pozwoli w przypadku podstawowej konfiguracji sprzętowej laptopa na wybór koloru obudowy, co wcześniej było zarezerwowane dla maszyn z czipami M3 Pro i Max.

Sprzedaż nowych MacBooków Pro z czipami M4 ma ruszyć 1 listopada (piątek). To oznacza, że ewentualna konferencja Apple odbędzie się pod koniec października (lub też nie będzie jej wcale). Nieco wcześniej firma planuje udostępnić iOS 18.1.

