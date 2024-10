iOS 18.1 beta 6 to nowa aktualizacja poglądowego oprogramowania dla iPhone’ów, które wprowadza pierwsze funkcje z pakietu Apple Intelligence. Co nowego tu znajdziemy? W najnowszej odsłonie iOS 18.1 beta pojawi się kolejny przełącznik w centrum sterowania, który uzupełni kontrolki dodane wcześniej.

iOS 18.1 beta 6 to najnowsza wersja nowego oprogramowania dla iPhone’ów, której program pilotażowy rozpoczął się już kilka miesięcy temu. Pomału dobiega on końca i wiemy, że aktualizacja z pierwszymi funkcjami z pakietu Apple Intelligence zostanie udostępniona jeszcze w październiku. Co nowego wprowadzi kolejny build?

Co nowego z aktualizacją iOS 18.1 beta 6?

Aktualizacja iOS 18.1 beta 6 jest już w zasadzie jedną z ostatnich wydań poglądowych przed edycją RC (teoretycznie sfinalizowanym uaktualnieniem). Spodziewaliśmy się, że Apple udostępni testerom oraz deweloperom to oprogramowanie w zeszłym tygodniu, wraz z nowymi betami visionOS 2.1, watchOS 11.1 oraz tvOS 18.1. Tak się jednak nie stało i spodziewamy się, że nastąpi to dziś po godzinie 19:00 czasu w Polsce lub później w tym tygodniu.

W kodzie oprogramowania niedawno doszukano się informacji ujawniających prace nad nowym przełącznikiem dla centrum sterowania. Mowa o kontrolce, która pozwoli na włączanie/wyłączanie łączności satelitarnej w iPhone’ach 14 oraz nowszych modelach.

Przełącznik dla łączności satelitarnej uzupełni osobne kontrolki dla Wi-Fi oraz VPN, które dodano w wersji beta 5 z września. Wraz z kolejnym wydaniem testowym iOS 18.1 pojawi się nowa kontrolka.

Czy znajdziemy tu jeszcze jakieś nowości? Jest to bardzo możliwe, ale o tym przekonamy się z czasem. W momencie, gdy testerzy zaczną odkrywać zmiany wprowadzone w tym wydaniu przez Apple.

Aktualizacja iOS 18.1 RC blisko

iOS 18.1 RC to już w zasadzie sfinalizowana aktualizacja nowego oprogramowania dla iPhone’ów, którą Apple udostępni testerom oraz deweloperom na kilka dni przed publiczną premierą dla wszystkich użytkowników. Czyli kiedy? W zasadzie można to łatwo przewidzieć.

Wiemy, że sfinalizowana aktualizacja iOS 18.1 z pierwszymi funkcjami z pakietu Apple Intelligence, ma zostać udostępniona dla wszystkich użytkowników 28 października (poniedziałek). To oznacza, że wydanie RC trafi w ręce testerów około tygodnia wcześniej (pewnie 21 lub 22 października).

To oznacza, że w zasadzie czeka nas już pewnie tylko jeszcze jedna wersja beta (z numerkiem 7), której spodziewajmy się za kilka dni. Kolejną odsłoną oprogramowanie będzie już wariant RC. Jeszcze przed końcem października Apple może uruchomić publiczne beta testy iOS 18.2, czyli uaktualnienia, które w sfinalizowanej formie powinno być dostępne dopiero w grudniu. Ta aktualizacja wprowadzi kolejne funkcje bazujące na AI, w tym Image Playground oraz Genmoji.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods Pro

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne