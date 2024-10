iOS 18.1 z Apple Intelligence i Mac Mini M4. Jest data premiery nowości

iOS 18.1 to aktualizacja, która wprowadzi do iPhone’ów Apple Intelligence i inne nowości. Kiedy ją zobaczymy? Jest data premiery oprogramowania. Kilka dni po debiucie uaktualnienia iOS 18.1 ma odbyć się debiut nowych produktów Apple. Są to m.in. niewielki komputer Mac Mini M4 oraz tablet iPad Mini 7.

iOS 18.1 z Apple Intelligence to wyczekiwana aktualizacja na iPhone’y, która obecnie znajduje się na etapie beta testów. Wiemy, że wprowadzi ona także inne nowości. Fani produktów z logo nadgryzionego jabłka czekają również na komputer Mac Mini M4 oraz tablet iPad Mini 7. Nowe szczegóły związane z planami giganta z Cupertino ujawnił Mark Gurman, który w przeszłości serwował sprawdzone informacje z obozu firmy z logo nadgryzionego jabłka.

Data premiery iOS 18.1 z Apple Intelligence

Gurman twierdzi, że publiczna premiera aktualizacji iOS 18.1, która wprowadzi pierwsze funkcje z pakietu Apple Intelligence, odbędzie się jeszcze przed końcem tego miesiąca. Kiedy to nastąpi? Padł dokładny termin i tym jest 28 października (poniedziałek).

To oznacza, że w okolicy 21-22 października Apple powinno udostępnić testerom oraz deweloperom wydanie iOS 18.1 RC, czyli w zasadzie sfinalizowane oprogramowanie, które kilka dni później trafi w ręce wszystkich użytkowników iPhone’ów. Wraz z pierwszymi funkcjami z pakietu Apple Intelligence. W ten sposób gigant z Cupertino chce dać czas twórcom aplikacji na sprawdzenie, czy ich software jest w pełni kompatybilny z nową odsłoną systemu.

Aktualizacja iOS 18.1 to nie tylko pierwsze z funkcji pakietu Apple Intelligence. Pojawi się także możliwość nagrywania rozmów telefonicznych na iPhone’ach, co będzie możliwe z użyciem nowego przycisku. W centrum sterowania zostanie dodana opcja pozwalająca na szybkie przywrócenie tego elementu do ustawień początkowych. Warto też wspomnieć o rozbudowanej funkcjonalności dla przycisku sterowania aparatem z modeli 16 i 16 Pro.

Mac Mini M4 i iPad Mini 7 oraz inne nowości

Kilka dni po premierze iOS 18.1 ma odbyć się październikowa konferencja Apple. Następny event zostanie więc zorganizowany jeszcze w tym miesiącu, ale zaprezentowane w jego tracie produkty mają zostać wprowadzone do sprzedaży dopiero 1 listopada (piątek).

W drodze są Mac Mini M4, czyli bardzo mały komputer stacjonarny z najnowszym czipem. Przecieki mówią o tym, że maszyna zostanie zamknięta w obudowie o wymiarach zbliżonych do Apple TV. Następnie mamy iPad Mini 7. generacji, który również ma dostać nowszy procesor oraz inne udoskonalenia.

W październiku Apple chce też wprowadzić do oferty laptopy MacBook Pro oraz komputer stacjonarny iMac, które również dostaną czipy M4 (w tym wersje Pro i Max). Na inne nowości trzeba będzie już poczekać do 2025 r. Dotyczy to m.in. smartfona iPhone SE 4, nowych MacBooków Air czy drugiej generacji lokalizatora AirTag.

