iOS 18.0.1 do pobrania. Co nowego z aktualizacją dla iPhone’a?

iOS 18.0.1, iPadOS 18.0.1 i watchOS 11.0.1 to nowe uaktualnienia dla sprzętów marki Apple. Nie znajdziemy tu nowości, tak więc co nowego wprowadzono? Aktualizacja do iOS 18.0.1, iPadOS 18.0.1 oraz watchOS 11.0.1 zawiera poprawki znalezionych błędów. Zobaczmy, jak prezentuje się oficjalny wykaz zmian nowych łatek.

iOS 18.0.1, iPadOS 18.0.1 i watchOS 11.0.1 to najnowsze uaktualnienia dla sprzętów Apple, które udostępniono po kilkunastu dniach od wydania wersji z okrągłymi numerkami. Aktualizacja nie wnosi nowości, a jedynie poprawki błędów i pojawia się zgodnie z zapowiedziami. Co nie zmienia faktu, że z pewnością jest warta zainstalowania. Zobaczmy sobie, co nowego tu znajdziemy.

Co nowego w iOS 18.0.1, iPadOS 18.0.1 i watchOS 11.0.1

Aktualizacja do iOS 18.0.1, iPadOS 18.0.1 i watchOS 11.0.1 nie zawiera nowości. Apple skupiło się na poprawkach błędów, w tym związanych z zabezpieczeniami. Oficjalny wykaz zmian widoczny jest niżej.

To uaktualnienie zawiera ważne poprawki błędów oraz uaktualnienia zabezpieczeń dotyczące iPhone’a. Rozwiązuje między innymi następujące problemy:

Wyświetlacze modeli iPhone’a 16 i iPhone’a 16 Pro mogły w pewnych sytuacjach chwilowo nie reagować na dotyk.

Aparaty ultraszerokokątne modeli iPhone’a 16 Pro mogły zawieszać się podczas nagrywania wideo 4K w trybie makro przy wyłączonym trybie HDR.

Aplikacja Wiadomości mogła nieoczekiwanie kończyć pracę podczas odpowiadania na wiadomość z udostępnioną tarczą Apple Watch.

Wydajność niektórych modeli iPhone’a mogła być obniżona z powodu problemu z alokacją pamięci.

Informacje na temat zawartości uaktualnień Apple związanej z zabezpieczeniami można znaleźć pod tym adresem.

Changelog dla aktualizacji iOS 18.0.1, iPadOS 18.0.1 i watchOS 11.0.1 jest więc bardzo krótki oraz dosyć standardowy. Pewne nieprawidłowości oraz błędy użytkownicy zgłaszali już wcześniej.

Aktualizacja iOS 18.0.1 wprowadza poprawki dla błędów

Użytkownicy iPhone’ów w ostatnim czasie skarżyli się na różne błędy oraz nieprawidłowości. Pierwsze głosy niezadowolenia popłynęły z ust właścicieli modeli 16 i 16 Pro, gdzie zauważono problemy dotyczące reakcji na dotyk. Podobne przypadłości dostrzeżono także na wybranych starszych telefonach.

Wkradł się również błąd dotyczący platformy iMessage. I choć pojawiło się tymczasowe rozwiązanie, które powinno chronić przed utratą danych w aplikacji Wiadomości, tak należało to mimo wszystko usunąć. Warto też pamiętać o poważnym problemie dotyczącym ostatnich iPadów Pro z czipem M4. Jak dobrze wiemy, część tych urządzeń po aktualizacji do iPadOS 18 uległo po prostu ucegleniu. Dlatego firma całkowicie wycofała to uaktualnienie i ci użytkownicy, którym nie udało się zaktualizować własnych tabletów, pozostali przy poprzedniej wersji oprogramowania.

Chcąc zainstalować aktualizację iOS 18.0.1 należy udać się na iPhonie do sekcji Ustawienia, Ogólne oraz Uaktualnienia. Po chwili pojawi się informacja o dostępności nowej łatki, którą należy pobrać. Instalacja będzie wiązała się z koniecznością ponownego uruchomienia urządzenia. Apple udostępniło także łatki macOS 15.0.1 i visionOS 2.0.1.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods Pro

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne