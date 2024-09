MacBook Pro M4. Specyfikacja laptopa Apple ujawniona na opakowaniu

MacBook Pro M4 to nowy laptop Apple, który zbliża się wielkimi krokami. Do sieci przedostało się zdjęcie, które ujawnia częściową specyfikację techniczną komputera. Nowy MacBook Pro z czipem Apple M4 dostanie 16 GB zunifikowanej pamięci operacyjnej RAM oraz szybki dysk SSD o pojemności 512 GB.

MacBook Pro M4 to nowy laptop Apple, którego premiery spodziewamy się w niedługim czasie. Komputer powinien zadebiutować w przyszłym miesiącu. Premiera w październiku jest już w zasadzie przesądzona. Tymczasem do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna komputera. Zobaczmy sobie, czego się dowiadujemy.

Opakowanie laptopa MacBook Pro M4

Do sieci przedostało się zdjęcie, które widać poniżej. Prezentuje ono rzekomo kawałek opakowania i można tu dostrzec informacje związane ze specyfikacją techniczną maszyny. Poza tym widoczna jest plomba, którą należy zerwać przed otwarciem pudełka.

Warto jednak dodać, że choć zdjęcie zostało udostępnione przez sprawdzone w przeszłości źródło, tak nie ma pewności co do jego autentyczności. Dlatego nie należy go traktować jako w 100 proc. pewnego, na co uwagę zwraca sam autor. Załóżmy jednak, że tak jest.

Specyfikacja laptopa Apple MacBook Pro M4

Kompletna specyfikacja techniczna komputera MacBook Pro M4, ale widoczne wyżej zdjęcie ujawnia nam pewne szczegóły dotyczące 14-calowego modelu. Widzimy, że komputer ma oczywiście najnowszy układ Apple, który to w tym roku najpierw trafił do iPadów Pro. Oczywiście w nowych laptopach z logo nadgryzionego jabłka będą to warianty czipu z dopiskami Pro i Max w nazwach.

Widzimy, że w tym konkretnym przypadku mamy do czynienia z procesorem Apple M4, który ma 10 rdzeni CPU oraz 10-rdzeniowe GPU. Podobną konfigurację znamy z najmocniejszych konfiguracji sprzętowych iPadów Pro. SoC jest wspomagany przez 16 GB zunifikowanej pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane przeznaczono 512 GB pamięci typu NVMe SSD. Oczywiście nie będzie to jedyna opcja do wyboru, bo pojawią się również inne.

Opakowanie komputera ujawnia nam także informacje o złączach MagSfae 3 oraz USB C i HDMI. Wyświetlacz to 14-calowy ekran Liquid Retina XDR z obsługą technologii ProMotion, a więc odświeżania obrazu zwiększonego do 120 Hz. Pamiętajmy jednak, że nadal są to ekrany LCD. Apple na razie nie spieszy się z implementacją droższych paneli OLED-owych, choć pewne przymiarki w tym kierunku są prowadzone.

MacBook Pro M4 ma zadebiutować w przyszłym miesiącu. Spodziewamy się, że kolejna konferencja Apple odbędzie się w drugiej połowie października, ale dokładny jej termin owiany jest tajemnicą. Więcej szczegółów powinniśmy poznać bliżej planowanego debiutu. W tym związanych z cenami komputerów, które zapewne nie będą niskie. W drodze jest także nowy Mac Mini oraz iPady.

