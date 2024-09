iOS 18.0.1 w drodze. Kiedy nowa aktualizacja dla iPhone’ów?

iOS 18.0.1 to nowa aktualizacja dla iPhone’ów, którą szykuje Apple. Kiedy mamy się jej spodziewać? Powinna zostać udostępniona na dniach, ale na nowości nie ma co liczyć. Uaktualnienie iOS 18.0.1 wprowadzi poprawki dla znalezionych błędów. W tym związanych z dotykiem w iPhone’ach 16, na co skarżą się użytkownicy.

iOS 18.0.1 to nowa aktualizacja dla iPhone’ów, która powinna pojawić się w niedługim czasie. Apple zidentyfikowało pewne problemy, w tym zgłaszane przez użytkowników najnowszych telefonów i rozpoczęło testy nowego oprogramowania. Nowości tu zabraknie, ale pojawią się poprawki dla znalezionych nieprawidłowości. Czego powinniśmy się spodziewać?

Aktualizacja iOS 18.0.1 wprowadzi do iPhone’ów poprawki

Uaktualnienie iOS 18.0.1 to niewielki patch, gdzie rzeczywiście nie ma co liczyć na nowości czy nowe funkcje. Te zostaną wprowadzone dopiero w przyszłym miesiącu. Wraz z aktualizacją z numerkiem 18.1, która obecnie znajduje się na etapie publicznych beta testów.

Tym razem Apple skupiło się na poprawkach zidentyfikowanych błędów, a dziś już wiemy o co najmniej kilku przypadłościach. Pierwszą z nich są problemy dotyczące iPadów Pro z czipem M4, gdzie pewna część tabletów uległa po aktualizacji do systemu iPadOS 18 ucegleniu i to sprawiło, że oprogramowanie dla tych urządzeń zupełnie wycofano.

Następnie mamy problemy, które są specyficzne dla nowych telefonów. Mowa o nieprawidłowościach związanych z reakcją na dotyk w smartfonach iPhone 16. Użytkownicy zaczęli skarżyć się na to w zasadzie zaraz po rynkowej premierze. Apple zapewne przygląda się temu i będzie chciało jakoś zaradzić.

Pojawił się także specyficzny błąd obejmujący iMessage. W aplikacji Wiadomości zauważono nieoczekiwania zamknięcia i choć istnieje tymczasowe rozwiązanie problemu, które nie powoduje utraty danych, tak nadal nie jest to coś, co powinno mieć miejsce.

Kiedy aktualizacja iOS 18.0.1 dla iPhone’ów?

Oczywiście najważniejsze pytanie brzmi: kiedy Apple udostępni uaktualnienie iOS 18.0.1 dla wszystkich użytkowników iPhone’ów? Dokładna odpowiedź nie jest znana, ale powinno to nastąpić w bardzo niedługim czasie. Jeszcze przed październikową premierą większej aktualizacji z numerkiem 18.1, która wprowadzi trochę nowości.

W zasadzie to nie można wykluczyć, że nastąpi to nawet dziś. Jeśli nie, to być może w najbliższy poniedziałek. W każdym razie spodziewajmy się tego patcha w ciągu kilku najbliższych dni.

Wraz z iOS 18.0.1 mogą oczywiście pojawić się inne aktualizacje uzupełniające dla pozostałych systemów operacyjnych. Niemal pewne jest wydanie łatki z tym samym numerkiem dla iPadOS, który powinien zostać wznowiony na iPady Pro z czipem M4. Możliwe, że pojawią się także watchOS 11.0.1 czy macOS 15.0.1, ale na razie nie jest to nic pewnego.

