iPhone SE 4 dostanie modem 5G Apple. iPad 2025 z nowym układem Wi-Fi

iPhone SE 4 to tańszy smartfon Apple, który ma zadebiutować w pierwszej połowie 2025 r. Nowe informacje o tym urządzeniu dostarcza nam analityk Ming Chi Kuo, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu giganta z Cupertino. Obejmują one autorski modem 5G, nad którym producent pracuje już od lat. Wygląda na to, że w przyszłym roku będzie on już gotowy do wdrożenia na rynek.

Apple iPhone SE 4 dostanie autorski modem 5G

Zacznijmy od tego, że Apple pracuje nad własnym modemem 5G już od kilku lat. W 2019 r. gigant przejął ten dział od Intela, co miało mu pozwolić na przyspieszenie prac. Cały proces przeciągał się jednak w czasie. Wszystkie dotychczasowe iPhone’y (oraz iPady) mają układy pochodzące od Qualcomma. To ma jednak ulec zmianie.

Apple chce, aby już w 2025 r. jego autorski modem 5G zaczął trafiać do pierwszych urządzeń. Najpierw ma to nastąpić wraz z modelem iPhone SE 4. Jego premiery spodziewamy się w okolicy marca przyszłego roku. Nieco później, bo we wrześniu, to samo rozwiązanie ma znaleźć się pod obudową smartfona 17 „Slim”, który ma zastąpić w ofercie Plusa.

W ten sposób Apple chce we własnych telefonach zacząć odchodzić od rozwiązań, które obecnie dostarcza Qualcomm. Warto jednak dodać, że autorski modem 5G giganta z Cupertino będzie początkowo nieco ograniczony. Zabraknie w nim wsparcia dla mmWave i zostanie zapewniona jedynie obsługa Sub 6GHz. Tłumaczyłoby więc to debiut w pierwszej kolejności w tańszym smartfonie iPhone SE 4.

Wiele wskazuje na to, że Apple będzie chciało przechodzić na własne modemy 5G etapami. Podobnie jak to było w przypadku Maców z autorskimi procesorami, gdzie układy Intela zastępowano przez kilka lat.

Tablety iPad 2025 z Wi-Fi od Apple

W sieci pojawiły się również informacje związane z implementacją autorskich czipów Wi-Fi, które to Apple obecnie również pozyskuje od partnerów. Takie rozwiązanie jest rzekomo na etapie prac od 2021 r. Jeśli plotki są prawdziwe, to jego wprowadzenia spodziewajmy się już w 2025. Najpierw ma trafić do wybranych tabletów z serii iPad.

Apple obecnie pozyskuje układy odpowiedzialne za obsługę sieci bezprzewodowych od firmy Broadcom. Przejście na własną technologię pozwoli oczywiście zaoszczędzić na kosztach produkcji. Być może z tego powodu pojawią się również inne benefity, ale to na razie pozostaje niejasne. Warto dodać, że w najnowszych iPhone’ach 16 pojawiło się wsparcie dla Wi-Fi 7, które oferuje do czterech razy większą prędkość względem standardu 6E.

