iPhone 15 Pro Max z „lepszą baterią”. Dzięki iOS 18

iPhone 15 Pro Max to smartfon, który wraz z aktualizacją iOS 18 zyskał pewien bonus. To „lepsza bateria, a dokładniej jej żywotność. Testy telefonu iPhone 15 Pro Max z zainstalowanym iOS 18 wykazały, że czas na jednym naładowaniu, względem iOS 17, wykazały dłuższy czas pracy o ponad jedną godzinę.

iPhone 15 Pro Max to flagowiec Apple z zeszłego roku, który to ciągle jest ciekawą propozycją zakupową. Mimo premiery modeli z serii 16, które są już dostępne w sprzedaży. Tymczasem jeden z chińskich blogerów przeprowadził testy, które wykazały, że bateria z zeszłorocznego telefonu stała się „lepsza”, co nastąpiło wraz z aktualizacją iOS 18. Jak to możliwe?

iPhone 15 Pro Max z lepszą baterią po aktualizacji do iOS 18

Testy przeprowadzone przez twórcę kanału Geekerwan wykazały, że bateria z modelu iPhone 15 Pro Max po aktualizacji do systemu iOS 18 stała się lepsza. Czas pracy na jednym naładowaniu wydłużył się o ponad godzinę, co jest naprawdę dużym zyskiem. Wygląda na to, że Apple wprowadziło różne optymalizacje, które przełożyły się na dłuższy czas pracy.

Test wykazał, że bateria z modelu iPhone 15 Pro Max z systemem iOS 18 wydłużyła czas pracy na jednym naładowaniu do 9 godzin i 2 minuty. Podobne benchmarki przeprowadzone z zainstalowanym iOS 17 wykazały 7 godzin i 56 minut.

Test polegała na uruchamianiu różnego oprogramowania, w tym aplikacji czy gier. Wśród nich znalazły się przeglądarka internetowa, WeChat czy Genshin Impact. W mniejszym modelu 15 Pro z systemem iOS 18 również odnotowano dłuższy czas pracy na baterii, ale uzyskane wyniki nie były już tak dobre, jak w przypadku wariantu Max. Warto dodać, że zauważono tutaj zmiany związane z zarządzaniem rdzeniami wydajnościowymi oraz energooszczędnymi.

iPhone 16 Pro Max z jeszcze lepszą baterią

Wiemy, że tegoroczny flagowiec Apple, czyli iPhone 16 Pro Max, w tego typu testach wypada jeszcze lepiej. Najnowszy smartfon z logo nadgryzionego jabłka ma przede wszystkim większą baterię. Ponadto otrzymał energooszczędny czip A18 Pro.

Dzięki temu testy wykazały ponad 10 godzin pracy (10 h i 23 minuty), co jest świetnym wynikiem i o blisko 1,5 godziny lepszy w porównaniu do modelu 15 Pro Max. Dwa mniejsze telefony z serii iPhone 16 nie mogą pochwalić się już tak dobrymi wynikami. W tym przypadku smartfony wyładowywały się po około 8 godzinach i 30 minutach.

Apple już w trakcie wrześniowej konferencji podkreślało, że iOS 18 zawiera optymalizacje, które rzeczywiście przekładają się na lepszy czas pracy na jednym naładowaniu baterii iPhone’ów. Na przykładzie przeprowadzonych testów widać, że nie były to wyłącznie słowa rzucane na wiatr, co z pewnością cieszy i jest optymistyczną wiadomością.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods Pro

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło