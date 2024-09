iPhone 17 Pro z Face ID pod ekranem? Apple szykuje inne zmiany

iPhone 17 Pro to smartfon, który mógłby wprowadzić wyczekiwaną funkcję. Mowa o Face ID pod ekranem, czyli kamerką i czujnikami, które będą schowane pod wyświetlaczem. Ważne zmiany dotyczące wyświetlacza mają obejmować w 2025 r. nie tylko modele iPhone 17 Pro, ale również dwa tańsze telefony z logo nadgryzionego jabłka.

iPhone 17 Pro to smartfon, którego premiera odbędzie się dopiero za niespełna rok. Debiutu spodziewajmy się we wrześniu 2025 r. Czy pojawi się długo wyczekiwane Face ID schowane pod ekranem? Wygląda na to, że jednak nie. Czego powinniśmy się spodziewać?

Apple nie umieści w iPhone 17 Pro Face ID pod ekranem

Apple już od lat prowadzi prace, których celem jest doprowadzenie do umieszczenia elementów odpowiedzialnych za działanie funkcji Face ID pod wyświetlaczem. Analityk Ross Young przekazał, że takie rozwiązanie mogłoby pojawić się już w przyszłym roku i w pierwszej kolejności miałoby trafić pod obudowę modeli iPhone 17 Pro. Czy tak jednak na pewno będzie? Wygląda na to, że nie.

Niestety Young ponownie zabrał głos w tej sprawie i przekazał, że jego wpis był błędny. To oznacza, że rozbudzone nadzieje związane z implementacją elementów odpowiedzialnych za działanie Face ID pod ekranem w modelach iPhone 17 Pro, pozostaną nadal poza zasięgiem. Nic nie wskazuje na to, aby w przyszłym roku miało już do tego dojść. Inne sprawdzone w przeszłości źródła związane z gigantem z logo nadgryzionego jabłka o tym nie wspominają.

Apple szykuje zmiany dla tańszych modeli iPhone 17

Firma z Cupertino szykuje inne zmiany, które dotyczą dwóch tańszych telefonów z serii iPhone 17. Mowa o wyświetlaczach, które w końcu mają dostać wsparcie dla funkcji ProMotion. W modelach Pro Apple zaimplementowało ją już kilka lat temu i w końcu ma trafić także do dwóch podstawowych smartfonów.

Dzięki temu telefony iPhone 17 w końcu będą w stanie oferować zmienne odświeżanie obrazu w 120 Hz, które jest w wersjach Pro. Obecnie jest to standardowe 60 Hz, gdzie nawet w niedrogich urządzeniach z Androidem za mniej niż tysiąc złotych jest to rozwiązanie niebędące rzadkością.

Taka zmiana nie dotyczy jednak najtańszego modelu iPhone SE 4, który to również ma zadebiutować w 2025 r. W tym przypadku Apple planuje nadal pozostać przy ekranach ze standardowym odświeżaniem obrazu w 60 Hz, ale będzie to wyświetlacz OLED-owy i w ten sposób producent ma definitywnie rozstać się z panelami LCD.

Smartfonów iPhone 17 oraz 17 Pro spodziewajmy się dopiero we wrześniu 2025 r. Około pół roku wcześniej w ofercie powinien pojawić się model SE 4, który to będzie znacznie tańszy. Przy okazji ma być pierwszym telefonem z logo nadgryzionego jabłka, który dostanie autorski modem 5G. Niestety bez obsługi mmWave.

