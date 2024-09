iPadOS 18.0.1 w drodze. Spodziewajmy się także aktualizacji iOS 18.0.1

iPadOS 18.0.1 i iOS 18.0.1 to pierwsze aktualizacje uzupełniające dla nowych systemów Apple. Kiedy je zobaczymy? Wygląda na to, że w niedługim czasie. Na nowości nie ma co liczyć. Patche iOS 18.0.1 oraz iPadOS 18.0.1 wprowadzą tylko poprawki dla znalezionych błędów. W tym dla iPadów Pro z czipem M4.

iOS 18.0.1 i iPadOS 18.0.1 to aktualizacje, których debiut powinien odbyć się w niedługim czasie. Skąd to wiemy? Apple rozpoczęło już prace nad poprawką uciążliwego błędu, który dotyczy najnowszych tabletów z serii iPad Pro M4. Wraz z tym patchem zapewne pojawi się uaktualnienie towarzyszące dla iPhone’ów.

iPadOS 18.0.1 rozwiąże problemy z iPadami Pro M4

Tuż po wydaniu iPadOS 18, co nastąpiło na początku tygodnia, część użytkowników tabletów iPad Pro z czipem M4 zaczęło zgłaszać pierwsze problemy. Dotyczyły one nieprawidłowości, które objawiały się brakiem możliwości poprawnego uruchomienia urządzenia po zainstalowaniu aktualizacji.

Apple nie pozostało bierne na te problemy i aktualizacja dla iPadów Pro z czipem M4 została po prostu wycofana. Jeśli komuś nie udało się poprawnie zaktualizować własnego tabletu wcześniej, to pozostał na oprogramowaniu z numerkiem 17.

Serwis Macrumors raportuje, że Apple pracuje już nad poprawką, która ma pomóc rozwiązać te błędy. Firma rozesłała informację do własnych pracowników, gdzie informuje, że „mała ilość” iPadów Pro M4 sprawia problemy z nową aktualizacją i obecnie prowadzone są prace, których celem jest ich wyeliminowanie.

Spodziewajmy się, że nastąpi to właśnie wraz z pomniejszym uaktualnieniem, czyli iPadOS 18.0.1. Producent raczej nie będzie czekał z tym do października, kiedy to spodziewamy się dużego uaktualnienia z numerkiem 18.1, które to wprowadzi pierwsze funkcje z pakietu Apple Intelligence.

Aktualizacja iOS 18.0.1 zapewne też w drodze

Wraz z nowym patchem dla systemu iPadOS spodziewajmy się również nowej aktualizacji dla iPhone’ów. Będzie to oczywiście łatka iOS 18.0.1, w której to również mogą pojawić się jakieś poprawki pewnych błędów zidentyfikowanych w oprogramowaniu, ale ich wykaz na razie pozostaje nieznany.

Pamiętajmy, że w zeszłym roku dla systemu z numerkiem 17, gdy ten znajdował się jeszcze na etapie „wieku dziecięcego”, pojawiło się kilka łatek, które udostępniono przed wydaniem z numerkiem 17.1. W tym roku może być podobnie i aktualizacja iOS 18.0.1 w zasadzie jest pewna. Pytanie więc nie brzmi: czy Apple ją udostępni, ale kiedy to nastąpi?

Na więcej szczegółów trzeba będzie jeszcze poczekać. Nie wiadomo, kiedy Apple zdecyduje się na udostępnienie patchy iPadOS i iOS 18.0.1. Można tylko zakładać, że nastąpi to już w przyszłym tygodniu, ale to nic pewnego. Nie pozostaje nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość i czekać na więcej informacji.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods Pro

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Macrumors