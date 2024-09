iOS 17.7 i iPadOS 17.7 dostępne. Co nowego z aktualizacją?

iOS 17.7 i iPadOS 17.7 to nowe uaktualnienia, które Apple udostępniło wraz z aktualizacją z numerkiem 18. Co nowego tu znajdziemy? Nie są to nowości czy nowe funkcje. Mimo to iOS 17.7 oraz iPadOS 17.7 to łatki, których nie warto ignorować. Wprowadzone zmiany obejmują liczne poprawki bezpieczeństwa.