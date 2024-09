iOS 18. Te smartfony iPhone bez aktualizacji

iOS 18 to duża aktualizacja oprogramowania dla smartfonów Apple, której premiera jest blisko. Czy dostaną ją modele iPhone 7, 8, X oraz SE 1. generacji? Tak się nie stanie i te sprzęty zostały pozbawione uaktualnienia do iOS 18, z czym niestety trzeba się pogodzić.

iOS 18 to duża aktualizacja oprogramowania dla telefonów z logo nadgryzionego jabłka. Jakie smartfony Apple dostaną nowe uaktualnienie? Informacje na ten temat podano już kilka miesięcy temu. Jeśli wydaje wam się, że od tego czasu coś uległo zmianie, to tak niestety nie będzie.

Aktualizacja iOS 18 nie dla modeli iPhone 7, 8, X i SE 1. generacji

Apple już wcześniej przekazało, że aktualizacja do iOS 18 trafi na te same modele, które otrzymały rok temu uaktualnienie do systemu z numerkiem 17. To oznacza, że telefony z poniższej listy nie otrzymają nowego oprogramowania.

iPhone 7 i 7 Plus

iPhone 8 i 8 Plus

iPhone X

iPhone SE 1. generacji

Wymienione wyżej telefony wypadły z listy wsparcia rok temu lub wcześniej. Dlatego aktualizacja do iOS 18 nie zostanie na nie udostępniona. Nowe oprogramowanie trafi na iPhone’y Xs, Xs Max, Xr oraz SE 2. generacji i wszystkie nowsze, co warto mieć na uwadze.

