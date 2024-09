iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11 i tvOS 18. Jak zainstalować aktualizacje?

iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11 oraz tvOS 18 to nowe aktualizacje, które udostępniło Apple. Nastąpiło to zgodnie z zapowiedziami. Jak zainstalować nowe oprogramowanie? Jest to bardzo proste. Oczywiście przed instalacją iOS 18, iPadOS 18, tvOS 18 i watchOS 11 warto najpierw zrobić backup.

iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11 oraz tvOS 18 to nowe wersje systemów operacyjnych, które od kilku miesięcy znajdowały się na etapie beta testów. W zeszłym tygodniu Apple ogłosiło, kiedy zostaną udostępnione sfinalizowane aktualizacje. Przy okazji testerzy otrzymali wtedy wersje RC. Ten czas nadszedł i nowe oprogramowanie można już instalować. Jak to zrobić?

Jak zainstalować iOS 18 na iPhonie?

Zobaczmy sobie, jak prawidłowo zainstalować nowe oprogramowanie na przykładzie iOS 18 dla iPhone’ów. W przypadku iPadOS 18, watchOS 11 oraz tvOS 18 proces wygląda bardzo podobnie. Co należy wiedzieć?

Przede wszystkim należy odpowiednio przygotować telefon i zadbać o to, aby był on gotowy na instalację nowego oprogramowania. Jak nietrudno się domyślić, w tym celu potrzeba trochę wolnego miejsca w pamięci. Zainstalowanie iOS 18 na iPhonie wiąże się z koniecznością zapewnienia kilkunastu gigabajtów wolnej przestrzeni. Dlatego jeśli jej tyle nie mamy, to warto rozważyć zrobienie porządków. Na przykład poprzez odinstalowanie nieużywanych aplikacji czy uporządkowanie biblioteki zdjęć oraz filmów.

Kolejną ważną kwestią jest kopia zapasowa. Jak to mówią, lepiej dmuchać na zimne i zadbać o backup, który może być nieoceniony w momencie wystąpienia problemów z procesem aktualizacji. Czarny scenariusz pewnie się nie sprawdzi, ale warto się na niego przygotować. Na przykład poprzez zrobienie backupu w iCloud.

Warto też zadbać o odpowiedni poziom naładowania baterii. Zbyt niski poziom uniemożliwi instalacje oprogramowania na iPhonie do czasu podłączenia telefonu do ładowarki. Jeśli jesteśmy gotowi, to trzeba udać się na smartfonie do sekcji Ustawienia, Ogólne oraz Uaktualnienia. Po chwili pojawi się aktualizacja do iOS 18, którą należy pobrać i zainstalować. W zależności od prędkości połączenia internetowego może to trochę potrwać.

Aktualizacje iPadOS 18 i tvOS 18 oraz watchOS 11 też dostępne

Poniedziałkowy wieczór przynosi ze sobą także aktualizacje na inne urządzenia. Są to watchOS 11 na zegarki Apple Watch, tvOS 18 dla Apple TV, nowy software dla HomePodów (również z numerkiem 18), iPadOS 18 dla iPadów oraz macOS Sequoia dla komputerów Mac.

W tym przypadku proces instalacji wygląda podobnie. W odpowiednich miejscach należy udać się do sekcji Ustawienia, Ogólne oraz Uaktualnienia, gdzie po chwili pojawi się informacja o dostępności nowego oprogramowania. Tymczasem przed nami kolejne aktualizacje z numerkiem 18.1, które od kilku tygodni znajdują się na etapie beta testów.

