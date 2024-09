macOS Sequoia – co nowego i kiedy aktualizacja dla komputerów Mac?

macOS Sequoia to duża aktualizacja systemu dla komputerów Mac. Kiedy Apple ją udostępni, co nowego tu znajdziemy i które maszyny otrzymają nowe uaktualnienie? Znamy oficjalny wykaz zmian oraz nowości z macOS Sequoia. Premiera aktualizacji jest blisko i trafi ona w ręce użytkowników zgodnych Maców w poniedziałek.

macOS Sequoia to nowy system operacyjny Apple dla Maców. Premiera dla wszystkich użytkowników odbędzie się w poniedziałek i zbiegnie się to w czasie z debiutem iOS 18 dla iPhone’ów. Co nowego tu znajdziemy i na które komputery Mac trafi nowa aktualizacja?

Jak zainstalować macOS Sequoia na komputerach Mac?

Premiera macOS Sequoia odbędzie się w najbliższy poniedziałek, czyli 16 września. Powinno to nastąpić po godzinie 19:00 czasu w Polsce. Aktualizacja będzie dostępna na następujące komputery:

iMac z 2019 r. i nowsze

iMac Pro z 2017 r. i nowsze

Mac Mini z 2018 r. i nowsze

Mac Pro z 2019 r. i nowsze

Mac Studio z 2022 r. i nowsze

MacBook Air z 2020 r. i nowsze

MacBook Pro z 2018 r. i nowsze

Chcąc uzyskać nowy system Apple dla Maców najpierw trzeba pamiętać o tym, aby wykonać kopię zapasową. To tak na wszelki wypadek, gdyby w trakcie instalacji coś poszło nie tak. W poniedziałek wieczorem będzie można udać się do sekcji Ustawiania, Ogólne i Uaktualnienia, gdzie po chwili pojawi się aktualizacja do macOS Sequoia. Następnie należy ją pobrać oraz zainstalować.

Co nowego w macOS Sequoia – wykaz nowości i zmiany

macOS Sequoia wprowadza nowe funkcje, które pomogą Ci być bardziej produktywnym i kreatywnym na komputerze Mac. Dzięki najnowszej funkcji Continuity — iPhone Mirroring, możesz uzyskać dostęp do całego swojego iPhone’a na komputerze Mac. Łatwo jest układać okna w kafelki, aby szybko stworzyć idealną przestrzeń roboczą, a nawet możesz zobaczyć, co zamierzasz udostępnić podczas prezentacji dzięki Presenter Overlay. Duża aktualizacja Safari obejmuje funkcję Distraction Control, Highlights i przeprojektowany czytnik, dzięki czemu możesz łatwo wykonywać zadania podczas przeglądania sieci. macOS Sequoia wprowadza również efekty tekstowe i emoji Tapbacks do Wiadomości, notatki matematyczne do Kalkulatora, możliwość zaplanowania wędrówki w Mapach i wiele więcej.

Co nowego w macOS Sequoia? Oficjalny wykaz nowości i zmiany.

iPhone Mirroring

iPhone Mirroring umożliwia dostęp do iPhone’a i sterowanie nim na komputerze Mac, zapewniając wygodny sposób przeglądania ekranu głównego, uruchamiania aplikacji iPhone’a i interakcji z nimi na komputerze Mac

Obsługa klawiatury i gładzika umożliwia pisanie i używanie gestów Multi-Touch do przesuwania aplikacji na ekranie głównym, powiększania za pomocą szczypania i przewijania aplikacji

Powiadomienia iPhone’a na komputerze Mac umożliwiają wyświetlanie powiadomień z iPhone’a i podejmowanie działań w związku z nimi bezpośrednio na komputerze Mac

Łatwiejsze kafelkowanie okien

Ulepszenia kafelkowania okien ułatwiają układanie okien poprzez przeciąganie ich do krawędzi ekranu, aby umieścić je obok siebie lub w rogach pulpitu

Skróty klawiaturowe i menu mogą być używane do jeszcze szybszego układania okien w kafelki

Safari

Kontrola rozproszenia pomaga ukryć elementy na stronie internetowej, które zakłócają przeglądanie

Podświetla kluczowe informacje z odwiedzanej strony internetowej wraz z podsumowaniami, lokalizacjami i nie tylko

Przeprojektowany czytnik oferuje jeszcze więcej sposobów korzystania z artykułów dzięki uproszczonemu widokowi artykułu czytasz, podsumowanie i spis treści w przypadku dłuższych artykułów

Podgląd pozwala oglądać filmy bez rozpraszania uwagi i automatycznie przenosi filmy do trybu Obraz w obrazie po kliknięciu poza stroną

Hasła

Aplikacja Hasła pozwala zobaczyć wszystkie dane uwierzytelniające do witryn i aplikacji w jednym miejscu, co jeszcze bardziej ułatwia dostęp do haseł, kluczy dostępu, haseł Wi-Fi i kodów weryfikacyjnych

Kody weryfikacyjne można skonfigurować bezpośrednio w Hasłach, dzięki czemu można je łatwo skopiować lub automatycznie wypełnić w Safari bez konieczności otwierania aplikacji

Bezpieczna synchronizacja zapewnia, że ​​konta zapisane w Hasłach są bezproblemowo synchronizowane z iCloud z kompleksowym szyfrowaniem, dzięki czemu można uzyskać do nich dostęp na innych urządzeniach

Obsługa systemu Windows za pośrednictwem aplikacji Hasła iCloud, dzięki czemu można uzyskać dostęp do haseł na urządzeniach z systemem Windows

Wideokonferencje

Nakładka prezentera umożliwia podgląd ekranu przed udostępnieniem go w rozmowach wideo

Podgląd odtwarzania daje podgląd tego, gdzie będą znajdować się treści i notatki prezentera po kliknięciu Odtwórz w Keynote

Zastępowanie tła umożliwia przesłanie własnego zdjęcia lub wybierz spośród kilku wbudowanych opcji do wykorzystania jako tło rozmowy wideo

Wiadomości

Efekty tekstowe ożywiają Twoje rozmowy, wizualnie wzmacniając dowolną literę, słowo, frazę lub emoji w iMessage za pomocą dynamicznych, animowanych efektów, takich jak eksplozja, fala i skinienie głową

Formatowanie tekstu pozwala dodawać pogrubienie, podkreślenie, kursywę i przekreślenie do dowolnej litery, słowa lub frazy w iMessage

Emoji i naklejki Tapbacks pozwalają reagować na wiadomość za pomocą dowolnej emoji lub naklejki, zapewniając dostęp do Tapbacks, które Ty i Twoi znajomi wysyłacie najczęściej za pomocą jednego przesunięcia

Wyślij później pozwala teraz napisać wiadomość i zaplanować jej wysłanie później

Mapy

Mapy topograficzne wyświetlają takie funkcje, jak szlaki, linie konturowe, wysokość i punkty zainteresowania

Wędrówki są dostępne we wszystkich parkach narodowych USA i można je zapisać na urządzeniu, aby uzyskać do nich dostęp w trybie offline

Można tworzyć niestandardowe trasy spacerowe i piesze na wędrówki po parku, regularne ćwiczenia w okolicy, wycieczki piesze podczas wakacji i nie tylko

Biblioteka miejsc łączy wszystkie zapisane miejsca, przewodniki i trasy turystyczne w jednym miejscu, aby zapewnić łatwy dostęp

Notatki

Nagrania audio można rozpocząć bezpośrednio z notatki i przechowywać wraz z powiązanymi komentarzami, listami kontrolnymi i dokumentami

Transkrypcje na żywo są wyświetlane podczas nagrywania dźwięku, a transkrypcje są w pełni przeszukiwalne, dzięki czemu zawsze znajdziesz to, czego potrzebujesz

Matematyka w notatkach umożliwia wprowadzanie wyrażeń do notatki, aby natychmiast je rozwiązać

Zwijane sekcje pomagają uprościć i ukryć tekst w długich notatkach; wystarczy kliknąć obok nagłówka sekcji, aby rozjaśnić notatki zawierające najwięcej tekstu

Podświetlanie tekstu w notatce za pomocą pięciu kolorów pozwala wyróżnić tekst

Zdjęcia

Kolekcje automatycznie organizują bibliotekę według pomocnych tematów na pasku bocznym, takich jak Dni, Podróże, Ludzie i zwierzęta oraz Wyróżnione Zdjęcia

Grupy w Ludzie i zwierzęta zawierają zdjęcia ulubionych osób lub zwierząt, które często pojawiają się razem

Kontrola prędkości wideo pozwala zwolnić zawartość wideo o wysokiej liczbie klatek na sekundę z punktami wejścia i wyjścia

Narzędzia obejmują dodatkowe pomocne kolekcje, takie jak Dokumenty, Paragony i inne, a także elementy, które ostatnio edytowałeś, oglądałeś i udostępniałeś

Odzyskany album w Narzędziach wyświetla obrazy, które są na Twoim urządzeniu, ale wcześniej nie były widoczne z powodu uszkodzenia bazy danych w zablokowanym albumie

Aplikacja Apple TV

Napisy automatycznie pojawiają się w odpowiednich momentach, na przykład gdy język treści nie pasuje do języka Twojego urządzenia, gdy wyciszysz dźwięk lub gdy przeskoczysz do tyłu podczas oglądania programu

AirPods

Interakcje Siri bez użycia rąk pozwalają odpowiadać na ogłoszenia Siri za pomocą AirPods, po prostu kiwając głową „tak” lub potrząsając głową „nie”

Izolacja głosu włączona AirPods Pro zapewniają wyraźniejszą jakość połączeń dla osób, z którymi rozmawiasz, nawet w wietrznych warunkach lub w miejscach z głośnym hałasem w tle

Spersonalizowany dźwięk przestrzenny do gier z AirPods umieszcza Cię w centrum akcji dzięki dźwiękowi, który Cię otacza, w połączeniu z nowym interfejsem API dla deweloperów, który ułatwia włączanie niż kiedykolwiek

Ta wersja zawiera również inne funkcje i ulepszenia:

Zaktualizowane podstawowe i naukowe kalkulatory w aplikacji Kalkulator mogą teraz rozwiązywać wyrażenia, konwertować jednostki i uzyskiwać dostęp do historii poprzednich obliczeń

Przypomnienia w Kalendarzu umożliwiają tworzenie, przeglądanie, edytowanie i uzupełnianie przypomnień wraz ze spotkaniami i terminami

Lista ostatnio usuniętych w Przypomnieniach umożliwia przeglądanie i odzyskiwanie usuniętych przypomnień

Sceny w Freeform umożliwiają organizowanie treści w sekcjach, a następnie zapisywanie, etykietowanie i zamawianie ich według własnego uznania

Temperatura odczuwalna w aplikacji Pogoda jest wyświetlana w widocznym miejscu w pobliżu rzeczywistej temperatury, gdy znacznie się różni

Dostęp gości w aplikacji Dom umożliwia zapewnienie gościom dostępu do zamków, drzwi garażowych i systemów alarmowych na podstawie daty i godziny

Informacje o zużyciu energii elektrycznej i planie taryfowym w aplikacji Dom są wyświetlane dla uprawnionych klienci podczas podłączania swojego konta usługodawcy, zaczynając od Pacific Gas and Electric Company w Kalifornii

Skróty głosowe ułatwień dostępu pomagają osobom z poważnymi nietypowymi zaburzeniami mowy nagrywać niestandardowe wypowiedzi, które wyzwalają określone działania na komputerze Mac

Niektóre funkcje mogą nie być dostępne we wszystkich regionach lub na wszystkich urządzeniach Apple. Aby uzyskać informacje na temat zawartości zabezpieczeń aktualizacji oprogramowania Apple, odwiedź tę witrynę.

Pamiętajmy, że wybrane funkcje będą dostępne tylko na nowszych Macach. Dotyczy to m.in. pakietu Apple Intelligence, który trafi na komputery z czipami M1 i nowszymi, ale dopiero wraz z aktualizacją uzupełniającą dla macOS Sequoia z numerkiem 15.1. Zostanie ona udostępniona w październiku.

