iOS 18 – co warto wiedzieć przed instalacją aktualizacji dla iPhone’ów?

iOS 18 to duża aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, która zbliża się wielkimi krokami. Co warto wiedzieć przed instalacją tego uaktualnienia? Które modele telefonów otrzymają nowy software? Zobaczmy, jak prawidłowo zainstalować iOS 18 zaraz po premierze i czy od razu na pewno jest to dobry pomysł.

iOS 18 to duża aktualizacja dla iPhone’ów, którą Apple udostępni w poniedziałek. Na początku tego tygodnia testerzy otrzymali build RC. Jest to w zasadzie już sfinalizowane oprogramowanie, które wkrótce trafi w ręce wszystkich użytkowników zgodnych telefonów z logo nadgryzionego jabłka.

Kiedy i o której aktualizacja iOS 18 dla iPhone’ów?

Zacznijmy od udzielenia odpowiedzi na pytanie: kiedy oraz o której Apple udostępni uaktualnienie do iOS 18 dla wszystkich użytkowników iPhone’ów? W trakcie wrześniowej konferencji podano dokładny termin. Jest nim najbliższy poniedziałek, czyli 16 września.

Dokładna godzina nie została ujawniona. Spodziewajmy się jednak, że nastąpi to po godzinie 19:00 czasu w Polsce, jak to bywało przed laty. Wtedy właściciele zgodnych iPhone’ów będą mogli pobrać oraz zainstalować nowe oprogramowanie. Cały proces powinien potrwać kilkanaście minut.

Aktualizacja iOS 18 trafi na te modele iPhone’ów

Apple już kilka miesięcy temu (podczas czerwcowego WWDC24) przekazało, że uaktualnienie iOS 18 trafi na te same telefony, które w 2023 r. otrzymały aktualizację z numerkiem 17. To oznacza, że są to modele Xs, Xs Max, Xr, SE 2. generacji i wszystkie nowsze. W tym roku z listy wsparcia nie wycięto żadnych smartfonów, co z pewnością cieszy.

Oczywiście właściciele starszych telefonów muszą mieć na uwadze, że nie dostaną wszystkich nowych funkcji. Nie dotyczy to wyłącznie pakietu Apple Intelligence, który to zresztą będzie udostępniany dopiero od października, wraz z aktualizacją z numerkiem 18.1. Również innych opcji i z częścią z nich możecie zapoznać się tutaj.

Jak zainstalować iOS 18 na iPhonie

Jeśli zastanawiacie się nad tym, jak prawidłowo zainstalować na iPhonie nowe uaktualnienie, to jest to bardzo proste. W tym celu trzeba się udać do sekcji Ustawienia, Ogólne i Uaktualnienia. Po chwili pojawi się tu informacja o dostępności aktualizacji iOS 18, którą należy pobrać. Czas potrzebny na ukończenie tego etapu będzie zależny od prędkości połączenia internetowego.

Jak zainstalować iOS 18 na iPhone? Proces jest bardzo prosty.

Potem rozpocznie się instalacja oprogramowania, co powinno potrwać od kilku do kilkunastu minut. Oczywiście będzie to możliwe w przypadku odpowiedniego poziomu naładowania baterii. Zbyt niski wskaźnik uniemożliwi sfinalizowanie procesu do czasu podłączenia ładowarki.

Oczywiście tutaj warto mieć na uwadze, że z instalacją iOS 18 w pierwszej lub dwóch godzinach od premiery warto się wstrzymać i upewnić się, że oprogramowanie nie powoduje na iPhone’ach problemów, gdyż takie przypadki w przeszłości już się zdarzały. Niezależnie od tego z pewnością warto wykonać backup, gdyż lepiej dmuchać na zimne.

